Video

Il canto delle donne afghane contro i talebani

Completamente coperte dal burqa e recluse in casa, due sorelle sfidano il regime lanciando sui social una canzone di protesta virale. Ecco il testo:

Il nostro cielo non è blu

questo è quello che fanno

non c'è rimasto niente da vendere

nella mia casa e nella mia prigione.

Ho venduto la collana commemorativa di mia madre

perché il mio bambino era affamato e indifeso

ora posso sentire il dolore che mia madre racconta

ma non riuscivo a trovare un rimedio o una pillola

Non siamo cose, che hanno un prezzo

Ci hanno venduto una volta per una pistola e due volte per un sacchetto di riso

Non possiamo dire quello che vogliamo

Anche in questa canzonetta

Vendo mio figlio e sento l'inferno

Per un pezzo di pane, non posso credere che fosse vero.

Mendicare per del cibo è consuetudine

ma funziona e un lavoro è una gran cosa

Non possiamo dire quello che vogliamo

Anche in questa canzonetta.