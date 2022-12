Forniture alla Finlandia interrotte da oggi

La Russia ha deciso di interrompere le forniture di gas naturale alla Finlandia. Il flusso si fermerà oggi alle 7. La notizia è stata data dalla compagnia energetica di Helsinki, Gasum, dopo essere stata informata della decisione da Gazprom. Dall’altra parte dell’oceano il New York Times ha pubblicato immagini inedite che testimoniano i crimini di guerra dei russi a Bucha. MOSCA INTERROMPE LE FORNITURE DI GAS ALLA FINLANDIA

Il vice comandante e portavoce del Reggimento Azov, Svjatoslav Palamar ( Kalina) parla e smentisce la resa degli ultimi resistenti di Mariupol, un giallo che ora sembra in via di risoluzione, non soltanto perché secondo i media russi proprio Palamar avrebbe abbandonato l'impianto due giorni fa ma anche perché in un video messaggio e stato lo stesso comandante del battaglione, Denis Prokopenko, a informare che ' Il comando militare superiore ha dato l'ordine di salvare la vita dei soldati della nostra guarnigione e di smettere di difendere la citta'.

Sempre Prokopenko, ha confermato che dal complesso industriale sono stati fatti uscire tutti i feriti gravi. Inoltre scrivendo sul social Telegram ha parlato di un processo in corso' per i combattenti morti. ' 86 giorni di difesa di Mariupol. Nonostante i pesanti combattimenti, abbiamo costantemente sottolineato tre condizioni per noi importanti: civili, feriti e morti.

I civili sono stati evacuati' le informazioni riferite dal comandante. A tutto cio si aggiungono le dichiarazioni del ministro della difesa russo Sergei Shoigu secondo il quale dall'acciaieria Azovstal di Mariupol sono stati salvati 177 civili e quasi 2mila nazionalisti si sono arresi.

L'altra notizia del giorno è la decisione della Russia di interrompere le forniture di gas naturale alla Finlandia. Il flusso si fermerà oggi alle 7. La notizia è stata data dalla compagnia energetica nazionale Gasum dopo essere stata informata della decisione da Gazprom. Il ceo di Gasum, Mika Wiljanen, ha commentato così: ' Ci siamo preparati con cura a questa situazione e saremo in grado di fornire gas a tutti i nostri clienti nei prossimi mesi', definendo la decisione ' deplorevole'. La società comunque continuerà a servire i clienti ' durante tutta la stagione da altre fonti, attraverso il gasdotto BalticConnector'.

Intanto Mosca ha annunciato che ' entro la fine dell'anno, 12 unità militari e divisioni saranno stabilite nel distretto militare occidentale', un rafforzamento in funzione prettamente anti Nato soprattutto dopo l'ingresso, anche se non facilissimo vista l'opposizione della Turchia, di Svezia e Finlandia. Per il momento continua il flusso di armi da parte dei paesi occidentali dell'Ucraina. Proprio ieri gli Usa hanno approvato un finanziamento di 4o miliardi di dollari ( il più grande pacchetto di sostegno da quando la Russia ha invaso) mentre la Germania a luglio invierà i primi 15 semoventi antiaereo Gepard dell'industria tedesca. Notizie che non possono non far allarmare il Cremlino che attraverso il portavoce Dmitrij Peskov, ha chiarito: ' Molte armi stanno arrivando in Ucraina dall'ovest. Conoscete il nostro atteggiamento nei confronti della questione. Non c'è niente di nuovo.

Il nostro esercito sta monitorando molto attentamente tutte queste consegne e sta lavorando preventivamente a questo riguardo. Si stanno prendendo le misure appropriate'.

Dall’altra parte dell’oceano il New York Times ha intanto pubblicato immagini inedite che testimoniano i crimini di guerra commessi dall’esercito russo nella città di Bucha.

Un filmato mostra civili ucraini in fila, costretti a marciare in una strada della cittadina alle porte di Kiev con il fucile puntato. Alcuni sono curvi, e con la mano si aggrappano alla cintura dell’uomo avanti a loro. Altri hanno le mani sulla testa.

Le riprese di telecamere di sicurezza riprendono la scena il quattro marzo. In tutto, ci sono nove persone. Gli ostaggi sono poi costretti a mettersi a terra, come segnala un secondo filmato, sempre il 4 marzo, girato da un testimone in una casa vicina. Fra loro, è ben visibile un civile con una maglietta azzurra. Altri testimoni raccontando di aver udito degli spari.

Le riprese di un drone il giorno successivo mostrano i corpi senza vita, fra cui uno con una maglia azzurra.