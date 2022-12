Il tribunale di Roma ha rigettato la domanda di risarcimento presentata da Henry John Woodcock nella causa civile intentata nei confronti della giornalista Annalisa Chirico, di Mondadori e della casa editrice Rubbettino. Il magistrato aveva chiesto 260mila euro per i presunti danni subiti a causa di un’intervista su Panorama a firma della Chirico al politologo statunitense Edward Luttwak e di passagi del libro Condannati preventivi relativi all’inchiesta sulla cosiddetta P4. Il giudice condannato il pm al pagamento delle spese legali. «Woodcock attraversa un momento difficile, non sarò io a infierire», ha detto Chirico, presidente dell’associazione “Fino a prova contraria”, difesa dall’avvocato Michele Clemente. «Non ho mai diffamato il pm, che mi ha fatto bersaglio, in questi anni, di diverse azioni giudiziarie».