Viene voglia di staccare la spina e smettere di elemosinare un po' di speranza. (Frase scritta sulla parete di una cella di un ergastolano)Carcere di PadovaAgosto 2016www. carmelomusumeci. comPenso che il carcere sia un'invenzione stupida perché non migliora ma invece peggiora i suoi abitanti, mentre non stimola nessuna riconciliazione fra vittima e carnefice. Inoltre, dopo tanti anni di carcere, la pena non ha più nulla a che vedere con il recupero sociale.Questa è la prima estate senza Marco Pannella e la sua mancanza si sente. Credo che ad agosto pochi politici gireranno per le carceri come faceva lui per ricordare che in Italia esistono ergastolani per i quali, attualmente, non è prevista la concessione di alcun beneficio. E per questi reclusi la condanna all'ergastolo risulta fissa ed immodificabile.La nostra Costituzione assegna alla pena una funzione rieducativa e non vendicativa. Ma quale beneficio rieducativo potrà mai apportare una pena perpetua? La pena dell'ergastolo, più che imprigionare il corpo, uccide la vita perché è, nello stesso tempo, una pena di morte e una tortura. E non è facile migliorare e cambiare quando hai solo la possibilità d'invecchiare, morire e soffrire in una cella.In questa torrida estate ho pensato di scrivere ad alcuni ergastolani sparsi nelle nostre patrie galere per raccogliere pensieri e testimonianze e farli conoscere all'opinione pubblica. Ecco cosa mi hanno scritto alcuni di loro.Gli ergastolani più fortunati si creano ogni giorno un mondo interiore costruito sul sale di tutte le loro lacrime. Io, invece, mi sono stancato di sperare. È meglio non avere speranza che nutrirne di false. Tanto, con la condanna all'ergastolo, la vita non vale più nulla: ciò che ti rimane è solo il passato. E ogni giorno che passa non è uno in meno da scontare. Carmelo, mi sono arreso, o, meglio, me ne frego. Che facciano quello che vogliono. Ormai ho 58 anni, potrei vivere altri dieci anni e arrivare a circa a 70 anni; quindi uscirò da morto. Con la pressione che mi ritrovo, se penso all'ergastolo ostativo, morirò prima. Meglio non pensarci. Adesso che Marco Pannella è morto non è facile che trovino uno che lo possa sostituire. Come vedi ci va tutto male. (Salvatore, da 33 anni in carcere, detenuto a Termini Imerese)Un compagno, che è in cella con me e al quale mancano solo un paio di mesi prima di uscire, si è confidato e mi ha detto che i secondi gli stanno sembrando minuti, i minuti ore, le ore giorni ed i mesi anni. Gli ho risposto: "Per fortuna che io ho l'ergastolo e non ho bisogno di contare né i giorni, né i mesi, né gli anni. Conto solo i capelli bianchi che mi stanno venendo". Il mio compagno ha annuito. Poi ha amaramente sorriso. E alla fine abbiamo riso insieme, anche se non c'era nulla da ridere perché, con questa pena, la vita diventa peggiore della morte. (Giuseppe, da 28 anni in carcere, detenuto a Nuoro)Ciao Carmelo, qui continua la calma piatta più totale e un caldo disumano contribuisce alla stasi. Nessuno cucina più: l'idea di accendere il fornello ci terrorizza. Già la notte sto incominciando a dormire a terra, e chi se ne frega degli scarafaggi. Tutta colpa di queste dannate bocche di lupo in plexiglass: sembra di stare in una serra. Per assurdo, all'aria fa più fresco anche in pieno sole. Infatti, ormai, alla fine ci ritroviamo un po' tutti a sonnecchiare e a cercare di assorbire il fresco del cemento negli angoli più bui. (Pasquale, da 30 anni in carcere, detenuto a Spoleto)Caro Carmelo, un compagno di qui, circa un mese fa è stato a Sollicciano per un'udienza. L'hanno messo con un detenuto dicendo che stava un po' giù. Lui ci ha chiacchierato, ha tentato di tirarlo su e sembrava che si fosse rasserenato. Il secondo giorno il compagno è voluto scendere all'aria. È risalito neanche dopo dieci minuti, perché gli era montata l'ansia. Tornato in sezione ha trovato il suo compagno di cella morto impiccato. La guardia non se n'era accorta e, per quanto sia stato inutile, sono stati i detenuti a tentare di rianimarlo. La guardia era inibita dalla paura e inizialmente non è arrivato nessun medico. Per il nostro compagno è stata una brutta esperienza: mentre ce la raccontava piangeva. (Alberto, da 28 anni in carcere, detenuto a San Gimignano)Caro Carmelo, mi trovo nel carcere di Livorno. Ho già chiesto di poter parlare con il coordinatore responsabile della sezione e, molto probabilmente, finirò in isolamento nelle celle di punizione perché non ho nessuna intenzione di stare in tre in una cella che è stata costruita per un detenuto. Mi hanno già informato che a chi sceglie questa strada gli viene fatto rapporto e denuncia.Appena sono arrivato ho capito che aria tirasse. Per dirtene una: qua nessuno può tenere un solo rasoio usa e getta nella cella. Tutte le volte che uno vuole farsi la barba deve chiedere il rasoio alla guardia di turno e, per di più, solo dopo le 9 del mattino. All'unico accappatoio che avevo e ad un giubbino ho dovuto tagliare il cappuccio. A me sembra di rivivere i primi giorni dell'arresto. (Roberto, da 23 anni in carcere, detenuto a Livorno)Carmelo, ho letto tutto quanto mi hai mandato e, pur se i tuoi scritti mi aiutano a vedere in positivo, in questo posto, dove sembra assente anche l'eco di una campana, non si può certo avere un minimo di gioia. Qui la vita è triste, monotona, i giorni sono diventati lunghi e le notti ancora di più. Prima per le condizioni carcerarie e poi perché da circa tre mesi non sto bene con la salute. Sono ripiombato nel buio più totale: non faccio nulla dalla mattina alla sera, non mi confronto più con nessuno, non metto in gioco né i miei pregi, né i miei difetti. Carmelo, non riesco più a odiare nessuno e questo non fa altro che farmi ammalare perché se prima imprecavo e odiavo questo mi dava la giusta carica per sopravvivere, mentre adesso che non impreco e non riesco a odiare mi sento morire ogni giorno. Ciò che non so più rivolgere verso gli altri lo uso contro di me. E sono certo che questo mi porterà al disfacimento. (Giuseppe, da 26 anni in carcere, detenuto a Sulmona)Caro Carmelo, mi trovo nella cella cosiddetta liscia, senza tv, né luce, addirittura con la finestra saldata che non si può aprire, i muri imbrattati di feci e così via. Roba che ti fa rabbrividire. È veramente una vergogna che ancora oggi esistano queste realtà. (Mimmo, da 31 anni in carcere, detenuto a Carinola).Carmelo, qui fa caldo? non si respira e di aprire le celle non se ne parla proprio. Non so nemmeno cosa sto scrivendo? il caldo non mi fa concentrare e purtroppo sono un paio di giorni che non sto bene? mi sembra tutto inutile, insensato. Questa condanna maledetta mi sta devastando l'anima, mi sembra di aver perso le forze. Sarà il caldo, sarà la "carcerite cronica" che ho? Boh! (Giovanni, da 23 anni in carcere, detenuto a Sulmona)Ciao Carmelo, come stai? Io un po' incasinato. Ho preso una denuncia per minaccia a Pubblico Ufficiale. Pensi che sarà valutata in modo negativo? Ho fatto l'istanza per Volterra: cavolo meno male che qui si stava bene! Mi stanno martellando: ho già subito quattro perquisizioni in un mese. Alla fine sono scoppiato, ma credo che sia umano quando vedi trattare la tua roba personale come stracci. Mi hanno preso di mira, ma io non so cosa vogliono da me. Mi faccio la mia galera senza disturbare nessuno, mi alleno, ascolto la musica, scrivo, leggo e non faccio comunella con nessuno. Il vice comandante mi ha detto: "Da quarant'anni faccio questo lavoro e so riconoscere un criminale da uno sbandato". Vorrei tanto capire da dove, anzi, in che modo ha dedotto che io sia un criminale dato che mi ha visto una volta. Comunque, cosa mi consigli Carmelo? (Massimiliano, da 21 anni in carcere, detenuto a Porto Azzurro)