COLLOQUIO DEL NEOPRESIDENTE COL SEGRETARIO BLINKEN

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha telefonato a Gustavo Petro, primo presidente di sinistra eletto in Colombia, per congratularsi per la vittoria elettorale e «ribadire l’inamovibile impegno degli Stati Uniti per le relazioni bilaterali» Blinken ha «sottolineato i valori democratici condivisi tra i due Paesi e promesso di rafforzare ulteriormente l’amicizia di 200 anni tra Stati Uniti e Colombia».

I due hanno discusso dei «reciproci obiettivi nell’affrontare i cambiamenti climatici, il miglioramento della sanità pubblica e l’avanzamento delle opportunità economiche inclusive». Blinken ha poi ribadito «il sostegno degli Usa a agli accordi di pace del 2016 e la strategia antidroga integrata Usa e Colombia. Sostenendo l’obiettivo di Petro di ridurre la povertà rurale».