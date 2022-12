DIRITTI

Come sta la 194, la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza? Per saperlo avremmo bisogno dei dati, che sono però quasi impossibili da reperire. Ecco perché “Mai dati”, in libreria da giugno: abbiamo bisogno di una mappa dettagliata e aggiornata, disegnata a partire da dati aperti e ufficiali. Perché sono nostri, e ci servono per scegliere.

Senza bisogno di una caccia al tesoro....

MAI DATI.

DATI APERTI ( SULLA 194) Chiara Lalli e Sonia Montegiove Ed. Fandando Libri 176 pp.