Gli obiettivi comuni dell’accordo tra Radicali Italiani e Pd per il deposito congiunto del simbolo “Partito Democratico - L’Italia democratica e progressista”

Le prossime elezioni politiche segnano un passaggio decisivo per il nostro paese e per il destino dell’Europa.

L’Italia, come membro fondatore, deve svolgere un ruolo essenziale nel determinare le politiche europee volte a una maggiore integrazione e al rafforzamento delle istituzioni democratiche.

Democrazia, stato di diritto, libertà dei cittadini sono a rischio di fronte all’avanzare di un fronte internazionale conservatore e sovranista, con radici identitarie, linguaggi e obiettivi comuni, con un discorso che sembra far breccia anche nelle nostre società, sempre più estranee alla politica, alla ricerca di decisionismo e protezione.

Un fronte che tende a negare l’urgenza della lotta al cambiamento climatico, a ridurre le libertà e i diritti delle cittadine e dei cittadini, portando avanti un progetto contrario agli ideali di società aperta che, prevalendo in Italia, rischierebbe di spostare l’asse politico e civile anche delle istituzioni europee. Per questo Radicali italiani alle prossime elezioni politiche sosterrà la coalizione di centro sinistra. Grazie al lavoro portato avanti in questi anni siamo riusciti a chiudere un accordo politico- elettorale con il Partito Democratico su 8 punti che corrispondono ad altrettanti obiettivi per la prossima legislatura.

Questi punti sono alla base del deposito del simbolo di Radicali Italiani congiuntamente a quello del Pd, così da garantire al Movimento l’accesso al 2xmille per i prossimi anni: per le nostre battaglie significa vita e possibilità di crescere, avere le risorse per difendere ciò che abbiamo conquistato in decenni di battaglie, per promuovere nuove riforme di civiltà, per rispondere con referendum, disobbedienze civili e iniziative popolari a quanto accadrà in Parlamento. Perché per noi la politica è sia dentro che fuori dal palazzo.

POSIZIONE ITALIANA SUL FUTURO DELL'EUROPA

- Politica comune di sicurezza, difesa, sanitaria, energetica, del lavoro e dei diritti - Rafforzamento dei diritti politici e democratici dei cittadini europei - Superamento del potere di veto all'interno del Consiglio europeo

NESSUNA PERSONA È CLANDESTINA

- Superamento della Bossi- Fini con una riforma basata sulla Pdl “Ero straniero” - Nuova legge sulla cittadinanza che offra pieni diritti alle nuove generazioni - Investimento nei programmi di resettlement e nei corridoi umanitari per superare le violazioni dei diritti umani in Libia - Rafforzamento del Sistema di accoglienza e integrazione

LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

- rispetto degli accordi di Parigi - piena attuazione del PNRR su decarbonizzazione, energie rinnovabili, dissesto idrogeologico, gestione dei rifiuti, qualità dell’aria, crisi idrica, consumo del suolo - coinvolgimento dei cittadini nelle scelte sugli impianti

GARANTIRE L’AUTODETERMINAZIONE PER L’ABORTO

- Misure per garantire in ogni regione italiana un accesso all’interruzione volontaria di gravidanza senza ostacoli, individuando un numero minimo di personale medico non obiettore di coscienza da inserire nelle strutture, aprendo se necessario a bandi rivolti ai medici non obiettori - Realizzazione di un sito ministeriale e di un numero verde che diano informazioni corrette e aggiornate sulla salute riproduttiva, su come accedere al servizio, sulle strutture che lo assicurano

CANNABIS LEGALE

- Depenalizzazione dell'auto coltivazione - Ampliamento della produzione dei farmaci cannabinoidi - Investimenti in ricerca scientifica e formazione del personale medico

NON C'È PACE SENZA GIUSTIZIA

- Recepimento nell'ordinamento italiano dei crimini di guerra, crimini internazionali, genocidio e aggressione - Piena collaborazione con la Corte penale internazionale nello svolgimento dell’indagine sull’aggressione russa all’Ucraina

GENDER GAP

- parità di genere a livello salariale e di welfare - introduzione di una ' valutazione di impatto sulla parità di genere' nella progettazione e nell'analisi delle iniziative legislative

LA POLITICA NON È SOLO ELEZIONI

- Riconoscimento legislativo per i movimenti privi di rappresentanza parlamentare che attivano gli strumenti dell’iniziativa popolare - Piena attuazione della piattaforma per la raccolta delle firme referendarie ed elettorali attraverso SPID - Tempi certi per la discussione in Parlamento delle proposte di iniziativa popolare

LA DIRIGENZA DI RADICALI ITALIANI IN UNA RECENTE CONFERENZA STAMPA ALLA CAMERA CONTRO I CRIMINI DI PUTIN