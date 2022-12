PHOTO



"Ho ucciso la mia ex moglie, venite qui". Una volta arrivati nell'appartamento di Musile di Piave, i Carabinieri hanno trovato il corpo senza vita di Maria Archetta Mennella, 38 anni. Accanto al corpo, straziato dalle coltellate c'era il suo ex marito, Antonio Ascione. La vittima, 38 anni, originaria di Torre del Greco (Napoli), viveva con i due figli di 9 e 14 anni (entrambi attualmente in vacanza) nell’appartamento dove si è svolto il dramma soltanto da alcuni mesi. La donna lavorava in un centro commerciale di Noventa. "Mi fanno paura gli uomini che non capiscono che amare una donna vuol dire amare la sua libertà" aveva scritto la donna in uno degli ultimi post pubblicati sulla sua pagina Facebook. Solo ieri, Dimitri Fricano, 30 anni di Biella, ha confessato l'omicidio della fidanzata Erika Preti, 28 anni anche lei di Biella, avvenuto il 12 giugno scorso a San Teodoro, nel nord Sardegna, dove la coppia si trovava in vacanza. Il fidanzato, rimasto anche lui ferito, aveva sempre detto agli inquirenti che i due avevano subito una rapina in casa finita nel sangue. "Mi aveva rimproverato - ha detto il ragazzo - perché il tavolo era sporco. C'erano troppe briciole. Allora abbiamo iniziato a insultarci e non ci ho piu visto".