PHOTO
IMAGOECONOMICA
La Corte penale internazionale ha compiuto un nuovo passo avanti nelle indagini sui crimini commessi in Libia negli ultimi quindici anni, consolidando 1.512 elementi di prova raccolti tra maggio e novembre 2025. È quanto emerge dal trentesimo rapporto del procuratore Karim Khan al Consiglio di Sicurezza dell’ONU, documento che definisce “sostanziali” i progressi investigativi compiuti nell’ultimo semestre.
Oltre 25 missioni e migliaia di elementi probatori
Nel periodo esaminato, il team dell’ufficio del procuratore ha condotto più di 25 missioni sul campo, acquisendo video, audio, immagini satellitari, dati forensi e oltre 25 testimonianze dirette. Materiale che confluisce nelle quattro linee d’indagine ancora operative: le violenze contro i manifestanti nel 2011; i crimini nei centri di detenzione; le violazioni legate ai conflitti del 2014-2020; i crimini contro migranti e richiedenti asilo. Una parte significativa delle informazioni continua ad arrivare tramite OTPLink, la piattaforma pubblica messa a disposizione delle vittime e delle organizzazioni civili.
Il dossier 2011 e il mandato pendente contro Saif al-Islam Gheddafi
Khan riferisce di aver consolidato “informazioni affidabili e su ampia scala” sugli attacchi del 2011 contro manifestanti e oppositori del regime. In questo filone sono stati emessi quattro mandati di arresto, ma uno solo è tuttora attivo: quello nei confronti di Saif al-Islam Gheddafi, figlio dell’ex leader libico.
La fase investigativa è formalmente conclusa, ma resta aperta quella di esecuzione dei mandati. La Cpi richiama ancora una volta le autorità libiche agli obblighi previsti dallo Statuto di Roma e dalla risoluzione ONU 1970.
Richieste di cooperazione e supporto alle autorità libiche
Solo nell’ultimo semestre la procura ha inviato 21 richieste ufficiali di assistenza giudiziaria a dieci Paesi. Obiettivi: identificazione dei sospetti, collegamenti finanziari, analisi dei responsabili militari e civili coinvolti nei crimini. Parallelamente, la Cpi ha fornito supporto tecnico a tre autorità nazionali libiche impegnate nelle indagini interne sui fatti del 2011, in un’ottica di rafforzamento della cooperazione e della complementarità tra sistemi di giustizia.
Crimini dei conflitti 2014-2020 e abusi contro i migranti
Il rapporto dedica un’attenzione particolare ai crimini legati agli scontri del periodo 2014-2020 — dall’assedio di Tripoli alle operazioni dell’Esercito nazionale libico di Khalifa Haftar — segnalando “progressi significativi” nella mappatura delle responsabilità dei comandanti. Sul fronte dei migranti, la Cpi documenta “schemi consolidati di abusi”: detenzione arbitraria, tortura, tratta, estorsione, violenze sessuali. Pratiche diffuse sia in strutture ufficiali sia in centri gestiti da milizie o gruppi criminali, considerate una priorità strategica dell’azione investigativa.
Tarhuna e le prove dei siti di sepoltura clandestini
Tra le attività recenti spiccano le verifiche a Tarhuna, teatro delle violenze attribuite alle milizie Al Kani/Kanyat. Le squadre della Cpi hanno esaminato siti di sepoltura clandestini, raccogliendo prove forensi, dati geospaziali e testimonianze dei familiari delle vittime. In chiusura, Khan ribadisce che la strategia della Corte mira a garantire un’azione giudiziaria “efficace e tempestiva”, con un coordinamento più stretto tra Stati membri e istituzioni libiche. Il procuratore invita infine i Paesi firmatari dello Statuto di Roma a collaborare pienamente, soprattutto per l’esecuzione dei mandati di arresto ancora pendenti, condizione essenziale per assicurare alla giustizia i responsabili delle violenze.