La prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai relativa alle regionali nelle Marche - basata su una copertura del campione del 6% - vede Francesco Acquaroli, il presidente in carica ricandidato dal centrodestra, al 51% e il candidato del centrosinistra, Matteo Ricci, al 45,6%. Beatrice Marinelli è data all'1,4 per cento.

Secondo la prima proiezione Swg per La7, con una copertura del 6% del campione, il candidato del centrodestra e governatore uscente, Francesco Acquaroli, è in vantaggio con il 52% mentre Matteo Ricci, in corsa per il centrosinistra, è al 45%.

L'affluenza definitiva per le regionali nelle Marche è al 50,01%. Nella provincia di Ancona l'affluenza è al 50,41%, ad Ascoli Piceno 48,97%, a Fermo 51,22%, a Macerata 47,02%, a Pesaro e Urbino 52,38%. Nel 2020 l'affluenza definitiva per le regionali nelle Marche fu del 59,75%. L'affluenza del 2025 è quindi diminuita di 9,74 punti.

In Valle d'Aosta, per le elezioni regionali sono state scrutinate al momento 34.277 schede pari al 52,72% del totale. Al momento le bianche sono 1.056 (3,08%) e le nulle 1.292 (3,77%). In testa è l'Union Valdotaine con 9.764 voti (30,59%), seguita da Autonomisti di Centro con 4.596 voti (14,40%). Terzo al momento è Fratelli d'Italia con il 10,96% e 3.500 voti; quarta Forza Italia con il 10,65% e 3.399 voti.

(in aggiornamento)