Nasce Cittadini per il Sì, il comitato promosso per sostenere la riforma della giustizia e per dare ai cittadini un segnale di cambiamento concreto contro lentezza, opacità e inefficienze del sistema. A presiederlo è Francesca Scopelliti, senatrice, compagna di Enzo Tortora e da sempre impegnata per una giustizia davvero giusta.

Il comitato è stato fondato, oltre che da Scopelliti, dal giudice Giuseppe Cioffi, dall’ex pm Antonio Rinaudo, dagli avvocati Guido Camera (presidente dell’associazione Italia Stato di Diritto), Alessandra Cacchiarelli ed Elisabetta Manoni, dai giornalisti Alessandro Barbano e Giovanni Jacobazzi, dai professori Bartolomeo Romano (già consigliere CSM) e Pieremilio Sammarco e da Antonio Lattanzi e Diego Olivieri, vittime di gravi errori giudiziari.

Il comitato nazionale coordinerà la nascita dei comitati territoriali, con l’obiettivo di promuovere una mobilitazione diffusa in vista del voto referendario con tre punti chiave: separazione delle carriere giudici e pm, istituzione di una Corte disciplinare per i magistrati, rinnovamento dei Consigli Superiori della Magistratura tramite sorteggio.

«La riforma della giustizia non è un dettaglio: è la sfida decisiva per il futuro dell’Italia» dichiara Scopelliti. «Il referendum è l’occasione per dire basta a un sistema che tutela privilegi invece dei cittadini. “Cittadini per il Sì” chiama tutti a unirsi: è il momento di agire, non di aspettare.» Il comitato lancia un messaggio chiaro: una giustizia trasparente, giusta e realmente indipendente è possibile. Per questo, si legge in una nota, invita chi crede in un’Italia dove la legge valga davvero.