Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che oltre 700mila militari di Mosca sono schierati lungo la linea di contatto in Ucraina. «Ci sono oltre 700.000 persone sulla linea di contatto», ha detto il leader del Cremlino in un incontro con i capigruppo dei partiti politici nella Duma di Stato. L’annuncio arriva mentre la guerra in Ucraina continua a logorare entrambi i fronti, con un impatto devastante sulle città e sulle comunità civili.

Trump: «Putin perde più uomini di quelli che uccide»

Dall’altra parte dell’Atlantico, in visita ufficiale nel Regno Unito, il presidente americano Donald Trump ha attaccato duramente Putin. «In Ucraina perde più gente di quella che uccide», ha dichiarato, ribadendo di essere «davvero deluso» dal leader russo. Trump ha parlato durante una conferenza stampa con il premier britannico Keir Starmer, a Chequers. I due leader hanno discusso della situazione in Ucraina e delle strategie per sostenere Kiev. Starmer ha spiegato: «Abbiamo discusso di come sostenere ulteriormente l’Ucraina e aumentare con decisione la pressione su Putin».