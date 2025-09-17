Alexei Navalny fu avvelenato mentre era in detenzione. È l’atto d’accusa formulato da Yulia Navalnaya, che cita gli esiti degli esami condotti in laboratori occidentali su campioni organici del leader dell’opposizione russa morto il 16 febbraio del 2024. «Siamo riusciti a trasferire all’estero i materiali biologici di Alexei – annuncia la vedova del dissidente russo in un video sui social -. I laboratori di due Paesi diversi hanno condotto le analisi. Questi laboratori, indipendentemente l’uno dall’altro, hanno concluso che Alexei è stato avvelenato».

Il dissidente russo è morto all’età di 47 anni nella colonia penale a regime speciale di Kharp, nella regione artica di Yamalo Nenets a 1.900 chilometri a nord-est di Mosca, dove stava scontando una condanna a oltre 30 anni di detenzione. Navalny era in carcere da gennaio 2021, con 308 giorni in isolamento. La notizia del decesso, ufficialmente avvenuto nella mattina di venerdì 16 febbraio, è stata resa nota nel primo pomeriggio di quel giorno. Secondo media indipendenti la morte sarebbe avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì. Fonti dell’opposizione hanno riferito che il leader dell’opposizione a Vladimir Putin sarebbe stato vittima di un lento avvelenamento a partire dall’agosto precedente la sua morte. Secondo la locale amministrazione dei Servizi penitenziari federali russi, Navalny «si è sentito male durante una passeggiata e ha quasi immediatamente perso conoscenza. Gli addetti medici dell’istituzione sono arrivati subito ed è stata chiamata una squadra per le emergenze mediche. Sono state tentate tutte le misure di rianimazione, ma non hanno portato risultati positivi. E i dottori di emergenza hanno confermato la morte del detenuto».

Navalny aveva radunato centinaia di migliaia di persone in tutta la Russia in proteste anti-Cremlino, denunciando i presunti guadagni illeciti della cerchia ristretta di Putin. I suoi sostenitori sostengono che sia stato assassinato in prigione e Mosca non ha mai spiegato appieno le cause della sua morte, affermando solo che si è sentito male mentre camminava nel cortile della prigione.

Prima della sua sepoltura, Yulia Navalnaya ha affermato che i suoi sodali «sono riusciti a ottenere e trasferire in sicurezza i campioni biologici di Alexei all’estero». Navalnaya ha anche pubblicato foto non verificate che, a suo dire, ritraevano la sua cella dopo che il corpo era stato rimosso, mostrando una pozza di vomito sul pavimento, e ha affermato che le testimonianze di alcuni secondini riferivano che era stato trovato sul pavimento, in preda alle convulsioni.

Navalny era stato precedentemente avvelenato con un agente nervino, il Novichok, nel 2020 durante la campagna elettorale in Siberia ed era stato trasportato in Germania con un volo di evacuazione di emergenza, dove aveva trascorso mesi a riprendersi. Incarcerato al suo ritorno in Russia nel gennaio 2021, era stato condannato per una serie di accuse, tra cui «estremismo». Da dietro le sbarre, aveva continuato a fare campagna contro Putin e si era espresso contro l’invasione dell’Ucraina. Dopo la morte, per giorni le autorità si erano rifiutate di restituire il corpo ai parenti, alimentando sospetti tra i suoi sostenitori. «Vladimir Putin è colpevole dell’omicidio di mio marito, Alexei Navalny», ha accusato Navalnaya. Ma il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha rifiutato di commentare le sue parole con un secco no comment. «Non so nulla di queste sue dichiarazioni. Non posso dire nulla qui», ha detto Peskov rispondendo a una domanda durante un briefing con la stampa.