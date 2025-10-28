Tragedia a Castelnuovo del Garda, nel Veronese, dove questa mattina si è consumato un nuovo femminicidio. Una donna è stata uccisa a coltellate dal proprio compagno all’interno dell’abitazione che la coppia condivideva in via Silvio Pellico. I carabinieri intervenuti sul posto hanno immediatamente arrestato l’uomo, un cittadino brasiliano, come la vittima. I militari stanno eseguendo i rilievi tecnico-scientifici per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’aggressione.

«Già vittima di violenze»

Dalle prime informazioni raccolte, la donna sarebbe stata già vittima di maltrattamenti da parte del convivente. Non è ancora noto se in passato la vittima avesse denunciato episodi di violenza domestica, né se i servizi sociali o l’autorità giudiziaria fossero a conoscenza della situazione. Le indagini proseguono per verificare eventuali precedenti e per definire il contesto familiare in cui si è consumato l’omicidio.