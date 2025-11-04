È morto a 84 anni l'ex vicepresidente americano Dick Cheney. Lo riporta la Cnn citando una dichiarazione della famiglia. Cheney aveva servito al fianco del presidente repubblicano George W. Bush per due mandati tra il 2001 e il 2009.

Cheney, considerato un conservatore intransigente, negli ultimi anni era entrato in rotta di collisione con il partito repubblicano a causa delle sue critiche al presidente Donald Trump, che ha definito un "codardo". Alle ultime elezioni presidenziali Cheney aveva fatto sapere di aver espresso il suo voto in favore della democratica, e come lui ex vicepresidente, Kamala Harris.

Nella storia americana la maggior parte dei vicepresidenti viene rapidamente dimenticata ma Dick Cheney, ha lasciato un segno indelebile. Considerato una figura machiavellica nota per la sua considerevole influenza dietro le quinte, si è costruito una reputazione tale da essere considerato uno dei vicepresidenti più potenti.

Ebbe un ruolo centrale e controverso nell'invasione dell'Iraq del 2003. Cheney era alla Casa Bianca, mentre il presidente era fuori città, nella limpida e tersa mattina dell'11 settembre 2001. Nella frazione di secondo di orrore in cui un secondo aereo dirottato colpì il World Trade Center di New York, disse di essere diventato un uomo diverso, determinato a vendicare gli attacchi orchestrati da al Qaeda e a imporre il potere degli Stati Uniti in tutto il Medio Oriente con una dottrina neoconservatrice di cambio di regime e guerra preventiva.

«In quel momento, capii che si trattava di un atto deliberato. Di un atto terroristico», ricordò quel giorno in un'intervista alla Cnn nel 2002. Da un bunker nelle profondità della Casa Bianca, Cheney entrò in modalità crisi, dirigendo la risposta di una nazione affranta dal dolore e improvvisamente in guerra. Diede l'ordine straordinario di autorizzare l'abbattimento di altri aerei di linea dirottati nel caso fossero diretti alla Casa Bianca o al Campidoglio degli Stati Uniti.

Nato a Lincoln, Nebraska, il 30 gennaio 1941, Dick Cheney trascorse gran parte della sua infanzia nelle vaste e scarsamente popolate distese del Wyoming, nell'Ovest americano. Ammesso alla Yale University, decise di lasciare la prestigiosa istituzione e alla fine conseguì una laurea in scienze politiche presso l'Università del Wyoming. I suoi studi gli permisero di essere esentato dal servizio militare diverse volte durante la guerra del Vietnam. Da giovane, fu arrestato due volte per guida in stato di ebbrezza.

Sposò Lynne Vincent nel 1964 e cinque anni dopo si trasferì a Washington, D.C., per lavorare al Congresso, inizialmente come stagista. Fu lì che incontrò l'uomo che sarebbe diventato il suo mentore: Donald Rumsfeld, due volte Segretario della Difesa. Dopo essere entrato alla Casa Bianca sotto la presidenza repubblicana di Gerald Ford, Dick Cheney sostituì Donald Rumsfeld come Capo di Gabinetto e gestì senza successo la campagna di rielezione di Gerald Ford contro Jimmy Carter nel 1976.

Repubblicano convinto, Cheney entrò presto nell'arena politica, ottenendo un seggio alla Camera dei Rappresentanti a Washington nel 1978, nel Wyoming, seggio che mantenne per un decennio. La figlia maggiore, Liz, riportò quel seggio in famiglia nel 2016. Ma dopo le elezioni presidenziali del 2020, divenne una delle poche voci repubblicane a opporsi apertamente a Donald Trump, diventando una paria tra molti conservatori e perdendo il suo seggio. Suo padre la sostenne. Nel 2022, apparve in uno dei suoi spot elettorali, in cui definì Trump un "codardo" e un "pericolo" per la repubblica.

Durante le elezioni presidenziali del 2024, Dick Cheney sorprese gli americani annunciando che avrebbe votato per la democratica Kamala Harris, denunciando il suo avversario repubblicano, Donald Trump, che riteneva inadatto allo Studio Ovale. Anche l'altra figlia di Dick Cheney, Mary, ruppe con la linea del partito, ma per ragioni diverse: lesbica, sosteneva il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Nominato Segretario alla Difesa sotto George H.W. Bush nel 1989, Dick Cheney fu a capo del Pentagono durante la Guerra del Golfo del 1990-1991. Lasciò poi l'incarico per il settore privato quando il democratico Bill Clinton estromise Bush Sr. dalla Casa Bianca. CEO di Halliburton nel 1995, guidò l'azienda di servizi per i giacimenti petroliferi per cinque anni prima di tornare in politica come vicepresidente di George W. Bush alle presidenziali del 2000. Diventato vicepresidente, infuse alla Casa Bianca la sua ideologia neoconservatrice e svolse un ruolo più importante rispetto alla maggior parte dei suoi predecessori.

E' considerato, in particolare, una delle forze trainanti dietro la decisione di invadere l'Iraq dopo l'11 settembre. In seguito dichiarò di rifiutarsi di credere che Saddam Hussein non stesse sviluppando un programma di armi di distruzione di massa: informazioni di intelligence su queste presunte armi furono utilizzate per cercare di giustificare la guerra in Iraq. Dick Cheney fu anche uno dei più importanti sostenitori delle tecniche di interrogatorio avanzate utilizzate dagli Stati Uniti, oggi ampiamente considerate tortura.