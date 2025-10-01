Il processo a carico dell'avvocata e opinionista Sonia Dahmani, detenuta in carcere dal maggio 2024, è stato rinviato dalla camera penale del Tribunale di Tunisi.

La decisione è stata presa su richiesta della difesa, che ha presentato un ricorso in Cassazione contro il rinvio dell'intero caso al tribunale penale. L'udienza, che si sarebbe dovuta tenere ieri, è stata posticipata in attesa della risposta della Corte di Cassazione sul ricorso presentato. Al momento, non è stata fissata una nuova data per il procedimento.

Sonia Dahmani è indagata in un totale di cinque diversi procedimenti giudiziari. Tre di questi si sono già conclusi con una condanna, mentre altri due sono ancora in corso.

I casi giudiziari a carico dell'avvocata sono legati principalmente a dichiarazioni rilasciate ai media, in cui Dahmani ha criticato l'amministrazione penitenziaria e le istituzioni pubbliche del Paese. I procedimenti sono stati avviati ai sensi del controverso decreto 54, la normativa tunisina che disciplina i crimini attraverso i mezzi di informazione.