L’ex procuratore antimafia boccia l’ipotesi di riforma dele dice: «Scelta grave, il Governo si fermi». In una intervista a la Stampa,, boccia le parole e la linea del ministro della Giustizia Carlo Nordio . «Siamo il Paese dove le mafie sono uscite dai loro territori di origine e ormai infiltrano l’intero territorio nazionale. Senza intercettazioni, non avremmo più un solo processo per reati di mafia.non è un reato dove si denuncia, lo si scopre soltanto con le intercettazioni. È evidente che questo governo vuole ridurre il ricorso alle intercettazioni. Ha già cominciato tagliando i fondi nella legge di Bilancio. Una scelta grave», afferma De Raho. «Nei palazzi dic’è una sorta di armadio digitale che è sotto la custodia e la responsabilità del procuratore. Spetta a lui scegliere quali intercettazioni utilizzare e quali no. Successivamente c’è una specie di udienza filtro in cui procura e difensori stabiliscono che cosa va a dibattimento; il resto si distrugge - sottolinea -perché ritengono che non debbano uscire dalla loro sfera, dato che ne rispondono». «Anche io sono d’accordo che serve un punto di equilibrio tra il rispetto della privacy, il diritto-dovere di informare, l’esigenza dell’azione penale - prosegue - Il punto, però, è che vedo una propensione punitiva verso i magistrati. Così è anche per il monitoraggio automatico sulle motivazioni con cui i procuratori autorizzano le conferenze stampa». «Se si lascia intendere che l’Ispettorato è lì pronto a procedere per via disciplinare, il risultato inevitabile sarà che i magistrati ridurranno la comunicazione al minimo,, l’indipendenza della magistratura, e anche la lotta alla corruzione».