La strada diverso il congresso del Partito democratico passa dal palco del teatro del Sale di, ospite del sindacoIl primo cittadino fiorentino scende apertamente in campo per sostenere la candidatura alla segreteria dem del presidente della Regione Emilia-Romagna, ritenendola una garanzia di unità e di inclusività. «Saprà portare un valore aggiunto per tenere unito il più possibile il fronte dei sindaci - dice-, e degli amministratori locali. La loro credibilità è un patrimonio che non possiamo disperdere». Per, obiettivo imprescindibile del congresso dovrà essere una ritrovata collettività che sappia andare oltre le correnti che fino ad oggi hanno diviso il. «Non possiamo più permetterci un altro congresso in cui cambiamo il segretario e non il partito - osserva -, e soprattutto non possiamo credere nuovamente che basti cambiare il vertice per avere una leadership collettiva». Ed è proprio dalla necessità del superamento delle correnti cheapre il suo intervento a: «Io non voglio essere il candidato di nessuna corrente. Iloggi va smontato e rimontato». Correnti che spesso hanno determinato aspre contrapposizioni in seno ai vertici dem, contro i qualipunta il dito: «Credo che la nostra gente non ne possa più di risse verbali dentro la classe dirigente del Partito democratico. Serve una nuova stagione, uno stile che metta in campo il rispetto tra di noi sapendo che dovremo far parte della stessa famiglia». La preoccupazione più grande del presidente emiliano è che un clima di divisione, anche dopo il congresso, possa finire per ridimensionare il peso del partito soprattutto nella prospettiva di un’opposizione che si annuncia lunga e impegnativa. «Non temo che finisca il Pd - spiega -. Ho invece il timore che diventi un partito irrilevante nell’Italia e nella politica italiana. Che pesi poco, che sia sempre costretto al traino degli altri». Lo spettro di possibili scissioni post-congressuali, nonostante le rassicurazioni dei candidati, è concreto, e alla vigilia della kermesse del Monk di Roma, in cuidovrebbe annunciare ufficialmente la corsa alla segreteria,ribadisce la sua fedeltà al progetto del Pd al di là di chi ne assumerà la guida: «Chiunque vinca deve pretendere che il giorno dopo gli altri diano una mano e giochino come se si fosse tutti un solo uomo. Ci si toglie le magliette di schieramento indossate durante la campagna congressuale e s’indossa la maglietta del». Quindi annuncia un tour che partirà il prossimo 10 dicembre da: «Vogliamo toccare almeno 100 città - dice-, non solo i capoluoghi ma anche comuni medi e piccoli che rischiano di sentirsi dimenticati e abbandonati dalla politica dalla montagna alla località di mare che vogliono sentirsi rappresentarsi». Una campagna congressuale che si annuncia impegnativa, dunque, e chesceglie d’improntare al dialogo con altri candidati. Tra tutti Matteo Ricci . «È un amico - dice -. Ci conosciamo da tantissimi anni. Veniamo da partiti che hanno cambiato ogni tanto il nome ma la provenienza è quella. Vedremo, se vorrà ragionare io ci sono». Infine un passaggio sulle difficoltà di coesione e il calo di popolarità che attraversa i partiti d’opposizione: «ha più che dimezzato i voti.ha preso la metà dei voti del- spiegaBonaccini -. Io ho grande rispetto per entrambe le forze politiche e mi auguro vogliano condividere con noi una stagione di opposizione credibile e non sguaiata.Una volta che avremo definito la nostra identità, tutti dovranno fare i conti con noi.e nel merito di quello che dovremmo fare».