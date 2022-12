(Adnkronos) - Le scuole in tutto lo Sri Lanka sono rimaste chiuse a causa della qualità dell'aria che nella maggior parte dell'isola è insalubre, in parte anche a causa delle condizioni meteorologiche estreme. L'aria inquinata proveniente dalla vicina India è stata portata da una tempesta nel Golfo del Bengala, che ha provocato forti piogge e venti in tutto lo Sri Lanka. In particolare una foschia di smog ha avvolto la capitale Colombo e altre parti del Paese, dove sono stati rilevati livelli di polveri sottili nell'aria oltre i limiti consentiti.