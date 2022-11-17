PHOTO
SCRITTORE
EX MAGISTRATO
SOCIOLOGO
GIURISTA
FILOSOFO
ATTORE FIAMMETTA BORSELLINO FRANCESCA SCOPELLITI FONDAZIONE TORTORA
GIORNALISTA
COORDINATORE BASE ITALIA
EURODEPUTATO
COMMISSIONE GIUSTIZIA SENATO
VICEPRESIDENTE DEL SENATO MARIOLINA CASTELLONE VICEPRESIDENTE DEL SENATO
PARLAMENTARE
PARLAMENTARE
PARLAMENTARE
PARTITO RADICALE
PRESIDENTE DI NESSUNO TOCCHI CAINO
PARTITO RADICALE
ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI
PRESIDENTE RADICALI ITALIANI MASSIMILIANO IERVOLINO SEGRETARIO RADICALI ITALIANI
TESORIERA RADICALI ITALIANI ALESSANDO CAPRICCIOLI CONSIGLIERE REGIONE LAZIO + EUROPA/ RI
EX SINDACO DI RIACE
OSSERVATORIOCARCERE UCPI GIANPAOLO CATANZARITI
OSSERVATORIO CARCERE UCPI
AVVOCATO
EX AMBASCIATORE ITALIANO
GIURISTA GIOVANNI MARIA PAVARIN PRESIDENTE TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TRIESTE
GIURISTA
FILOSOFO
GARANTE DETENUTI DELLA CALABRIA
GARANTE DETENUTI DELL’EMILIA ROMAGNA SAMUELE CIAMBRIELLO GARANTE DETENUTI DELLA CAMPANIA RISTRETTI ORIZZONTI FABIO TRIZZINO LEGALE FAMIGLIA BORSELLINO
AVVOCATO E PROFESSORE