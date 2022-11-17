SCRITTORE

EX MAGISTRATO

SOCIOLOGO

GIURISTA

FILOSOFO

ATTORE FIAMMETTA BORSELLINO FRANCESCA SCOPELLITI FONDAZIONE TORTORA

GIORNALISTA

COORDINATORE BASE ITALIA

EURODEPUTATO

COMMISSIONE GIUSTIZIA SENATO

VICEPRESIDENTE DEL SENATO MARIOLINA CASTELLONE VICEPRESIDENTE DEL SENATO

PARLAMENTARE

PARLAMENTARE

PARLAMENTARE

PARTITO RADICALE

PRESIDENTE DI NESSUNO TOCCHI CAINO

PARTITO RADICALE

ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI

PRESIDENTE RADICALI ITALIANI MASSIMILIANO IERVOLINO SEGRETARIO RADICALI ITALIANI

TESORIERA RADICALI ITALIANI ALESSANDO CAPRICCIOLI CONSIGLIERE REGIONE LAZIO + EUROPA/ RI

EX SINDACO DI RIACE

OSSERVATORIOCARCERE UCPI GIANPAOLO CATANZARITI

OSSERVATORIO CARCERE UCPI

AVVOCATO

EX AMBASCIATORE ITALIANO

GIURISTA GIOVANNI MARIA PAVARIN PRESIDENTE TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TRIESTE

GIURISTA

FILOSOFO

GARANTE DETENUTI DELLA CALABRIA

GARANTE DETENUTI DELL’EMILIA ROMAGNA SAMUELE CIAMBRIELLO GARANTE DETENUTI DELLA CAMPANIA RISTRETTI ORIZZONTI FABIO TRIZZINO LEGALE FAMIGLIA BORSELLINO

AVVOCATO E PROFESSORE