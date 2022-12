(Adnkronos) - Un gruppo ambientalista ha presentato una petizione al Fish and Wildlife Service USA per contribuire alla reintroduzione del giaguaro nel Sud-Ovest del paese, suo habitat naturale per migliaia di anni e dove oggi questa popolazione è ridotta a un singolo esemplare. Il giaguaro in questione, un maschio, è stato visto nel sud dell'Arizona diverse volte da quando è stato ripreso per la prima volta da una telecamera del Center for Biological Diversity nel 2016. L'obiettivo della petizione è ottenere il contributo dell’Agenzia federale a creare una popolazione sperimentale nella Gila National Forest del New Mexico.