«La nostra indignazione deve essere governata razionalmente»: così stamattina il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia in apertura del “parlamentino” del “sindacato” delle toghe in merito ai test psico-attitudinali, considerati per accedere alla funzione dal 2026. Dunque si allontana la via dell’astensione e si avvicina quello di un dossier contenente «i pareri dei rappresentanti delle associazioni scientifiche degli psicoanalisti e dei costituzionalisti» per consegnare ai presidenti di Camera e Senato una «istruttoria che il Parlamento non ha potuto fare, è mancata l’indagine conoscitiva» considerato che nella delega votata non era presente la previsione dei test e per l’eventuale violazione della riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario. L’obiettivo? Far cancellare la norma entro il 2026. C’è tutto il tempo per studiarla e trovare la strada per abrogarla.

Santalucia ha poi detto che «credeva che il Ministro Nordio facesse da argine ai pareri delle commissioni parlamentari che hanno inserito in fase consultiva la parte sui test. In sede di consultazione non si può chiedere al Governo di violare la delega». Ma così è stato e l’eccesso di delega sarà materia di studio. Per Santalucia a livello pubblico «l’importante non sono i test in sé ma poter dire di averlo fatto. Sono una scatola vuota, un mero messaggio di propaganda».

«Non vorrei che i test, come qualcuno ha detto, fossero un’arma di distrazione di massa, rispetto ai veri problemi della giustizia come il sovraffollamento su cui il Ministro appare inadeguato, i suicidi in carcere, l’applicativo per il processo penale telematico, l’istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie».

Abbiamo chiesto al Presidente se ritenesse una provocazione l’intervista di Nordio sul Messaggero dove ha parlato di sondaggi secondo cui i cittadini hanno pochissima fiducia nella magistratura: «più che una provocazione la leggo come il tentativo del Ministro di difendere qualcosa che non è difendibile dal mio punto di vista. Ci sono domande sui test che hanno una risposta che avrebbero dovuto trovare risposta durante una fase istruttoria. Fosse pure il Csm, chi si prende la responsabilità di dire quali sono le qualità psico-attitudinali dei magistrati, se non il legislatore, solo se è tecnicamente possibile». Altrimenti sostiene Santalucia «si va nell’arbitrio e nel timore, espresso anche da studiosi e costituzionalisti, che si vogliano controllare i magistrati, uniformarli e sminuirli nel medio periodo nella loro indipendenza e questo è inaccettabile».

Ha aggiunto il Segretario Salvatore Casciaro: «mi dico contrario allo sciopero, che potrebbe risultare strumento inflazionato. Mi chiedo poi perché prevedere i test solo per i magistrati ordinari, i soliti che meriterebbero un controllo. Un puro messaggio demagogico».