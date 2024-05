«Numerose le vicende che dimostrano la stabile ed effettiva messa a disposizione» dell’avvocato Giancarlo Pittelli «nei confronti dell’associazione. Il rapporto tra Pittelli e Mancuso (Luigi, ritenuto capo dell’omonimo clan, ndr), infatti, non si riduce ad una confidenzialità inusuale tra avvocato a capo-mafia, superando i limiti dell mera contiguità compiacente, per risolversi nella ripetuta e concreta attivazione dell’imputato a beneficio della consorteria, alla quale fornisce, come si vedrà, uno specifico e consapevole contributo». Sono durissime le parole delle giudici del maxi processo Rinascita - Scott nei confronti dell’avvocato ed ex senatore di Forza Italia Giancarlo Pittelli, condannato a 11 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Nelle oltre 3mila pagine di motivazioni, il collegio evidenzia come non sarebbe stato solo Pittelli «a strumentalizzare la fama criminale del Mancuso per incrementare il suo prestigio professionale e - si vedrà - per facilitare alcune speculazioni edilizie», ma anche lo stesso Mancuso, « soprattutto nella fase ascendente della sua parabola, ad avvalersi della rete di relazioni messagli a disposizione dal Pittelli (ora nelle vesti di legale, ora in quelle di politico, ora di vero e proprio faccendiere) per scalare le vette del potere economico malavitoso, calabrese e non solo».

Un rapporto «biunivoco» che si sarebbe palesato all’esterno in numerose occasioni, «traducendosi ora in concreti contributi al “boss” Mancuso e all’operatività della sua compagine, ora in obiettive agevolazioni di cui il Pittelli ha goduto nel corso delle trattative relative ai suoi investimenti nel settore immobiliare», espressione, scrivono le giudici, «di una reale collusione tra i due personaggi, ciascuno nel suo ambito, potente e influente». Ma non solo: diversi pentiti ascoltati nel corso del processo hanno anche riferito delle entrature di Pittelli «presso i magistrati del distretto di Catanzaro», tali per cui «negli ambienti criminali era fatto notorio che Pittelli fosse in grado di “aggiustare i processi”».

La vicinanza di Pittelli a Mancuso, scrivono i giudici, «è stata ampiamente documentata attraverso numerosi incontri riservati con il capo mafia» nel periodo in cui il boss era irreperibile per essersi sottratto agli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale. Gli incontri, per la Corte, «non erano finalizzati solo a trattare questioni inerenti all'espletamento di mandati difensivi; dai discorsi affrontati e dai commenti dei partecipanti si aveva modo di comprendere, infatti, come il Mancuso incontrasse Pittelli Giancarlo per richiedere al difensore interventi specifici nell'interesse della cosca, di suoi esponenti o di persone che comunque interessavano al capo. Pittelli, dunque, mostrava di essere un valido punto di riferimento per l'associazione, ben oltre il ruolo istituzionale di avvocato, piegando la nobile funzione e le prerogative ad essa riconnesse a fini del tutto eccentrici e illegali.Il diritto di difesa - anche in relazione al profilo specifico concernente il suo esercizio da parte del patrocinante - è tra quelli al quale l'ordinamento giuridico riconosce il più alto ambito di espansione onde consentire la effettiva attuazione del principio affermato nell'art. 24 comma secondo della Costituzione: come ogni diritto, però, esso trova un limite nel rispetto delle altre esigenze primarie, tra le quali v'è quella dello Stato ad una corretta amministrazione della giustizia, sicché nella scelta dei metodi e degli strumenti cui il difensore ritiene di fare ricorso per la tutela degli interessi dell'imputato, esiste un limite oggettivo - costituito dall'osservanza di quegli obblighi e di quei divieti espressamente indicati come illeciti penali - oltre il quale anche il comportamento del professionista non sfugge alla sanzione, eccettuati i casi espressamente previsti dalla legge».

(In aggiornamento)