«La complessità delle questioni che abbiamo davanti è tale che non possiamo accontentarci di versioni vaghe e imprecise della realtà». Lo ha detto il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni Melillo, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, in relazione all’inchiesta della procura di Perugia sul presunto dossieraggio.

«Ho chiesto di essere ascoltato affinché vengano colti i fatti e i problemi, e per allontanare il pericolo di disinformazione, di speculazione e di letture strumentali di vicende che riguardano delicate funzioni statuali», ha aggiunto. «Per tacere delle punte di scomposta polemica - ha proseguito - che sembrano mirare non ad analizzare la realtà e contribuire alla sua comprensione e all’avanzamento degli equilibri del sistema, ma ad incrinare l’immagine dell’ufficio e a delegittimare l’idea di istituzioni neutrali come la Procura nazionale antimafia e magari anche la Banca d’Italia».

«La gravità dei fatti in corso è estrema. Bisogna sottolineare la complessità estrema della corretta e rigorosa gestione delle banche dati dove confluiscono quelle e altre non meno delicate informazioni al fine della repressione dei reati», ha detto Melillo. Che poi entra nel vivo: «Difficilmente – ha detto – il sottotenente Striano può aver fatto tutto da solo. Ne parlo con cognizione di causa, anche perché anche io sono stato oggetto di dossieraggio abusivo, visto che un fascicolo su di me fu trovato nell’archivio di Pio Pompa negli uffici che furono del Sismi. In ogni caso, elemento centrale dell’inchiesta del collega Cantone sarà proprio la definizione della figura e del sistema di relazioni di Striano».

«Nella nostra banca dati, ben lontana dall’essere un mostro nero, si ritrova una ridotto numero delle Sos (segnalazioni di operazioni sospette) generate nel sistema finanziario e trasmesse dall’unità di informazione finanziaria. La banca dati è uno strumento fondamentale - ha detto Melillo - della pienezza e dell’effettività delle indagini di ciascun magistrato delle procure distrettuali».