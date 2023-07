Rilanciare, a distanza dell'ultimo provvedimento risalente al 2006, l'indulto o l'amnistia per consentire al sistema penale di "respirare". E' questa una delle proposte lanciate dal convegno sulla Riforma Cartabia che si è tenuto lo scorso 6 luglio a palazzo Caprara Montpensier, sede della prefettura di Bologna. Ad organizzare l'incontro l'Unione nazionale avvocati Enti pubblici (Unaep) insieme all'Associazione italiana giovani avvocati (Aiga), con l'obiettivo di mettere a fuoco lo stato della riforma Cartabia del processo civile e penale, alla presenza del Prefetto e dei vertici della Finanza e dei Carabinieri di Bologna.

«L'obiettivo della riforma Cartabia nel processo penale è proprio quello di svuotare le carceri l'idea di rilanciare un indulto o un'amnistia, ovviamente per reati minori e in casi circoscritti, può certamente andare in questa linea», hanno detto i relatori. Ad aprire i lavori è stato il saluto del prefetto di Bologna, Attilio Visconti, poi sono intervenuti, fra gli altri, il presidente nazionale dell'Unaep, Antonella Trentini, Flavio Peccenini (presidente Coa di Bologna) e Bibiana Francesca Trigiani (presidente Aiga).

Dal convegno è emerso nuovamente l'appello ad inserire la professione dell'avvocato in Costituzione. «La riforma Cartabia riduce di molto, fin quasi ad estrometterne l'esercizio della funzione, il ruolo del difensore, come se l'oralità e il contraddittorio non fossero punti cardine del processo», affermano in una nota congiunta Unaep e Aiga. «Più che complicare gli adempimenti per proporre gli appelli - affermano le due sigle - la celerità dei processi deve passare per una vera digitalizzazione, cui il processo penale è tutt'ora quasi estraneo. La pandemia ha portato la più imponente spinta all'impiego dell'informatica con numerose regole emergenziali a tempo, volte a consentire lo svolgimento di sempre più atti del procedimento. La riforma Cartabia ha compreso l'importanza di non tornare indietro, ma occorre fare di più».