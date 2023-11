Il 1° gennaio 2024 si avvicina inesorabile e il portale deposito atti ha dimostrato poca affidabilità e tante difficoltà operative, che sono state limitate dalla possibilità per gli avvocati di procedere al deposito degli atti con un triplo binario (portale-pec-cartaceo).

Ma dalla data indicata all’inizio ci sarà il solo portale per il deposito degli atti, vincolati all’utilizzo di tale strumento, ed è facilmente prevedibile che il caos regnerà sovrano, ma soprattutto che i cittadini (parti del processo, persone offese, imputati) saranno chiamati a pagare un costo in tema di esercizio dei diritti riconosciuti.

Terzultimafermata.blog si fa promotrice di una campagna di sensibilizzazione presso il ministero della Giustizia per richiedere come prima cosa di affiancare al portale la pec per il deposito degli atti almeno per un altro anno.

Avvocati, siete invitati a inviare una pec o email agli indirizzi sottostanti per chiedere di prorogare fino al 31 dicembre 2024 la possibilità di depositare gli atti tramite pec: protocollo.gabinetto@giustizia .it, capo.gabinetto@giustiziacert.i t, gabinetto.ministro@giustiziace rt.it.

Ci si permette in chiusura di ricordare all’onorevole ministro Carlo Nordio che “il problema non è fare la cosa giusta. È sapere quale sia la cosa giusta” (Lyndon Baines Johnson).

(L’appello qui riportato è stata pubblicato inizialmente su Terzultimafermata.blog)