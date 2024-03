Il tribunale penale di Roma ha assolto Luca Lotti, ex ministro dello Sport ed ex sottosegretario della presidenza del Consiglio e l’ ex parlamentare, Italo Bocchino e Tiziano Renzi, padre dell’ex premier Matteo. Assoluzione anche per gli imprenditori Alfredo Romeo e Carlo Russo e per l’ufficiale Emanuele Saltalamacchia, all’epoca dei fatti comandante della legione carabinieri Toscana. Assolti anche l’ex presidente di Publiacqua di Firenze, Filippo Vannoni e Stefano Massimo Pandimiglio.

Condannati invece il colonnello dell’Arma, Alessandro Sessa e l’ex ufficiale del Noe, Giampaolo Scafarto. Sessa è stato condannato a tre mesi, mentre Scafarto a un anno e sei mesi. Gli imputati erano accusati a vario titolo dei reati di traffico di influenze illecite, rivelazione del segreto, falso, favoreggiamento, millantato credito e tentata estorsione nell’ambito dell’inchiesta Consip avviata nel 2016.

«Vi ricordate il caso Consip? Dopo sette anni di massacro mediatico oggi è arrivata la sentenza. E sapete come è finita? Tutti i miei amici assolti. Tutti! E sapete chi è stato condannato? Quei pubblici ufficiali che hanno tramato contro di noi facendo falsi pur di attaccarci. I miei amici invece assolti. Sette anni, i titoloni di tutti i giornali, i talk, un danno reputazionale infinito. E il danno politico, morale, umano. E per qualcuno addirittura la custodia cautelare. Poi oggi arrivano le assoluzioni per tutti», commenta sui social il leader di Italia viva Matteo Renzi.

«Tra gli assolti un uomo che si chiama Tiziano Renzi, mio padre. Assolto anche stavolta. Ti voglio bene, babbo. Abbraccio tutti gli altri imputati assolti di cui in gran parte conosco il dolore e la rabbia. E abbraccio le loro famiglie che in questo momento stanno piangendo di gioia. C’è un giudice a Roma dopo sette anni. Ma ci sarà qualcuno nelle redazioni, in Parlamento, nella classe dirigente di questo Paese che avrà finalmente il coraggio di chiedere scusa? Ma vi rendete conto di quanto il presunto scandalo Consip ha inciso per distruggere la nostra azione politica e ora scopriamo che era tutto regolare? Ho nel cuore allo stesso tempo una felicità incontenibile e un dolore che non si cicatrizza», aggiunge.