Undici anni e sei mesi per Federica Anghinolfi, ex responsabile del Servizio sociale in Val d’Enza, e 11 anni per Francesco Monopoli, assistente sociale. Sono queste le pene più alte chieste dalla pm Valentina Salvi nell’ottava e ultima giornata di requisitoria nel processo sui presunti affidi illeciti. Al suo fianco il procuratore di Reggio Emilia Calogero Paci.

Salvi ha invocato pene dure, ribadendo quanto contenuto nell’ordinanza di custodia cautelare e sostenendo la bontà del lavoro delle sue consulenti, ferocemente criticato in aula dalle difese, data l’assenza di test e più colloqui con i minori coinvolti. In aula, questa mattina, è tornata finalmente la stampa nazionale, dopo anni di assenza e silenzio sul processo.

Salvi ha chiesto la condanna a 8 anni e 3 mesi per la psicoterapeuta Nadia Bolognini; un anno per la neuropsichiatra infantile Valentina Ucchino e otto mesi per la collega Flaviana Murru; sei anni e sei mesi per la psicologa Imelda Bonaretti; quattro anni per l’educatrice Maria Vittoria Masdea; cinque anni per l’assistente sociale Sara Gibertini; tre anni e mezzo per l’assistente sociale Marietta Veltri; sei anni e quattro mesi per l’assistente sociale Annalisa Scalabrini; quattro anni per l’educatrice Katia Guidetti, due anni per la psicologa Federica Alfieri e tre anni a testa per le due affidatarie di K., D. B. e F. B..

Ecco tutte le tappe della requisitoria:

