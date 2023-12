C’è una rivendicazione che il pm del caso AstraZeneca formalizza nel proprio atto: la sua Procura, spiega il magistrato, ritiene di aver offerto, con l’indagine condotta sul primo eclatante caso di decesso “attribuito” al vaccino anti-covid, «un contributo importante nell’attività di condivisione» relativa agli effetti del farmaco, «sia a livello nazionale, sia a livello europeo». Ed è vero. Da una parte l’amministratore delegato di AstraZeneca, Lorenzo Wittum, ha dovuto attendere due anni e quattro mesi per veder archiviate le accuse di omicidio colposo e “commercio di farmaci guasti”.

Ma dall’altra parte, l’attività inquirente svolta dalla Procura di Siracusa, e in particolare dal sostituto Gaetano Bono, ricostruisce, a beneficio di tutti, un quadro preziosissimo e, come dire, pedagogicamente severo di quanto avvenne, nel fatidico 2021 attorno alla somministrazione dei vaccini. Qui non c’è soltanto da prendere atto di uno specifico dato giudiziario, e cioè dell’archiviazione, decisa dal gip di Siracusa (il 18 luglio scorso, a circa un anno dalla richiesta del pm, datata 2 agosto 2022), per Wittum.

Qui si tratta anche di ammettere una volta per tutte che AstraZeneca non era un vaccino “insidioso” né addirittura un “veleno”, come gli agit prop del fronte no-vax sostennero per mesi, con una forsennata campagna indirettamente “favorita” da una parte delle autorità pubbliche.

Una lezione. Clamorosa. Ma gravemente occultata dal sistema mediatico. «Il mio assistito era accusato di omicidio colposo e commercio di farmaci guasti in relazione al decesso, avvenuto il 9 marzo 2021, del militare Stefano Paternò, di stanza ad Augusta, in Sicilia», ricorda Federico Febbo, il legale di Prato che, insieme con il collega del Foro di Milano Pierluigi Varischi, ha difeso Wittum. «Si trattava del primo clamoroso caso di decesso messo in relazione con il vaccino.

All’epoca la vicenda ebbe un risalto enorme, tanto che l’Agenzia italiana del farmaco provvide», appunto, «pochi giorni dopo a sospendere la somministrazione di AstraZeneca e a sequestrare due lotti, incluso quello dal quale era stata ottenuta la dose utlizzata per il militare poi deceduto. Ebbene», osserva l’avvocato Febbo, che è presidente della Camera penale di Prato e componente dell’osservatorio Ucpi per la Corte costituzionale, «con l’indagine e la conseguente richiesta di archiviazione si è accertato che il vaccino AstraZeneca era un farmaco valido, “sicuro”, per citare l’espressione testualmente riportata dal pm nella propria richiesta di archiviazione.

È stato chiarito che quel lotto non aveva alcunché di anomalo. Ma a fronte di un’eco mediatica potentissima con cui si reagì, a marzo 2021, al caso relativo al mio assistito, la notizia dell’archiviazione, che risale all’agosto scorso, ha prodotto riscontri davvero minimi nel sistema informativo. Eppure», ricorda il difensore di Wittun, «le conseguenze, per l’azienda produttrice del vaccino, all’epoca, furono tutt’altro che lievi».

Ed è come dice l’avvocato Febbo: nessun riscontro, a parte un articolo apparso sul “Giornale di Sicilia” e pochi altri flash sull’informazione on line, provenienti sempre da testate locali. Incredibile silenzio, per il resto, su un’indagine che, nelle sue conclusioni, riscrive letteralmente la storia del covid. Non solo nel nostro Paese.