Roma, 1 dic. (Labitalia) - Aton it azienda italiana specializzata nello sviluppo e nell’applicazione di soluzioni ict full service - presenta Mastino, la soluzione on demand sviluppata per aiutare le aziende a fare un’analisi approfondita dei propri sistemi di sicurezza digitale, evidenziandone le falle e le rispettive soluzioni. L’analisi produrrà 3 report: elenco delle vulnerabilità; un rapporto Osint (Open source intelligence) che mostra tutti i dati sensibili dell’azienda esposti alla libera fruizione da parte di chiunque navighi in internet e infine un piano di remediation/soluzioni a disposizione dell’azienda per sistemare le falle di sicurezza. Sempre analizzando l’ultimo Rapporto Clusit, le piccole e medie imprese italiane sono diventate da qualche anno uno degli obiettivi principali di gang criminali che vedono in loro un obiettivo facile da colpire e sufficientemente remunerativo. L’Eurobarometro segnala che nel 2021 il 28% delle pmi europee ha subito almeno un episodio legato al crimine informatico. In Italia questa cifra sale fino a toccare il 37%: più di una pmi su tre è stata vittima di un crimine informatico. "In Italia - ha dichiarato Massimiliano Graziani, cybersecurity director di Aton it - più del 90% delle aziende vengono attaccate da vulnerabilità conosciute su internet e condivise da hacker nel dark web. Con sempre maggiore frequenza leggiamo di continui attacchi informatici verso multinazionali e Pubblica amministrazione, nonostante queste realtà siano dotate di un sistema di security aziendale strutturato ed evoluto. In Italia però, gran parte del prodotto è garantito da pmi, che sicuramente non hanno una struttura di security aziendale avanzata. Ciò le rende quotidianamente esposte ad attacchi informatici che, oltre alla criticità del momento, potrebbero mettere in ginocchio l’azienda. Mastino è pensato soprattutto per loro, in quanto analizza ed evidenzia falle nei sistemi di sicurezza digitale dell’azienda, proponendo delle soluzioni".