Si infittisce il giallo sulle cause della morte della popstar americana Prince, trovato senza vita nella sua abitazione nella serata di ieri.Oggi le prime voci, dopo il ricovero sospetto "per una brutta influenza" di qualche giorno fa. Il 15 aprile, infatti, il "folletto" di Minneapolis era stato ricoverato per abuso di oppiacei.Oggi sono iniziate le commemorazioni in tutto il mondo, con tante star della musica che ricordano il talento del collega scomparso. Tra tutti, Miles Davis, che con Prince ha collaborato in diversi momenti, paragonandolo a Duke Ellington.