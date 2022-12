E’ un viaggio pirandelliano in una delle storie più affascinanti e misteriose del secolo scorso; il tentativo di cogliere la personalità sfuggente, delicata e fragile di un genio. Stiamo parlando de “L'atomo inquieto”(Solferino Editore), l’ultimo libro che Mimmo Gangemi ha dedicato a Ettore Majorana, il fisico più visionario e talentuoso che l’Italia abbia mai avuto, e sparito nel nulla la notte del 26 marzo del ‘ 38. Intorno a quella scomparsa sono nate storie, leggende, ipotesi di ogni tipo: la fuga nell’impenetrabile convento calabrese di Serra San Bruno, la collaborazione coi nazisti nella corsa verso l’atomica, il suicidio, l’omicidio, la fuga in Sudamerica. Insomma, di tutto. E così, per spiegare le ragioni di quella scomparsa un’ipotesi non basta: per cogliere la personalità inquieta di Majorana, Gangemi mette infatti in campo sette vite. E ognuna di queste vite è plausibile, verosimile, affascinante.

E anche la sua scrittura sembra mettersi al completo servizio di Majorana. Di solito pregiatissima e arabesca, la penna di Gangemi si nasconde dietro una apparente e ricercatissima semplicità per lasciare tutto lo spazio al protagonista della vicenda.

Dunque Majorana è l’unico vero attore del suo libro, un testo che regge il confronto con il Majorana di Leonardo Sciascia e il Federico Caffè descritto ne L’ultima lezione di Ermanno Rea. Gangemi guarda ai due maestri ma sceglie altre strade, altre vie per raccontare il mistero della scomparsa del fisico siciliano. E ne fa un racconto schietto, guidato dallo sguardo di un innamorato che si volta indietro e contempla con distacco alla sua storia passata. Lo fa con amore, certo, ma anche con tutta l'onestà possibile. Un’onesta che deve a se stesso e al lettore. C’è anche tanta ricerca nel libro di Gangemi, tanto lavoro anche sulle attività scientifiche di Majorana e di Fermi.

E qui deve essergli venuta in soccorso la mai sopita passione per la scienza. E vale la pena soffermarsi sulla figura di Enrico Fermi che naturalmente appare a più riprese nel romanzo di Gangemi. Sedotto dal genio di Majorana, il futuro nobel per la fisica fu guida ma nello stesso tempo un padre ingombrante e troppo incline, almeno secondo Majorana, all'autocompiacimento. Il tratto più intimo di Majorana che Gangemi ha colto magnificamente, sta invece nella sua scelta di rinunciare a qualsiasi tipo di riconoscimento per dedicarsi totalmente alla ricerca pura da coltivare in piena solitudine.

Una scelta radicale - radicale ma inevitabile data la fragilità del suo carattere - e talmente pura da tenere nascoste chissà quante scoperte, o ridurre in brandelli centinaia di formidabili intuizioni scarabocchiate nei pacchetti delle sue immancabili sigarette Macedonia. E’ il genio che non fa compromessi col mondo, quello di Majorana, e che forse ha un brivido di fronte alle nuove possibilità di una scienza che nella sua corsa verso l’atomica sfida il divino e per la prima volta ha la possibilità di annientare l’umanità. E di fronte a questa ipotesi Majorana sceglie la fuga, sceglie di incarnare sette vite che Gangemi gli cuce addosso come le maschere di un tale Pirandello…