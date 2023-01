Papa Francesco, in sedia a rotelle, sul sagrato di piazza San Pietro per presiedere le esequie funebri del Papa emerito. La messa è stata introdotta da una processione davanti a circa 100mila fedeli che sono accorsi a Roma per partecipare ai funerali di Papa Emerito Benedetto XVI, deceduto il 31 dicembre 2022 dopo una lunga malattia.

Comparsi anche alcuni cartelli con la scritta “Ratzinger Santo Subito”, un messaggio che evoca le esequie di Giovanni Paolo II, dove la folla, come oggi, invitava la Chiesa a scegliere la via della Santità per il Pontefice polacco.

I funerali di Papa Emerito Benedetto XVI

Papa Francesco “loda” Ratzinger

«Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la sua voce!». Si conclude cosi' l'omelia di Papa Francesco nella messa esequiale per il Pontefice Emerito Benedetto XVI.

Circa 100mila fedeli ai funerali di Papa Emerito Benedetto XVI

No ai cartelli in alto

Si è conclusa la recita del rosario che anticipa l'inizio della messa esequiale per il Papa emerito Benedetto XVI. Tramite un altoparlante è stato chiesto a tutti i fedeli, per mantenere un clima di preghiera, di non sollevare durante la celebrazione, né cartelli né bandiere.

130 Cardinali in piazza San Pietro

In piazza San Pietro, per i funerali del papa emerito Ratzinger ci sono circa 130 cardinali. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. I sacerdoti presenti in totale sono 3700.

Tanti ministri presenti ai funerali di Papa Emerito Benedetto XVI

In piazza San Pietro sono presenti, tra gli altri, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, la ministra dell'Università Anna Maria Bernini. Con loro il Segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, monsignor Paul Richard Gallagher.

Il messaggio di Salvini

«Siate disponibili e generosi verso gli altri, vincendo la tentazione di mettere al centro voi stessi, perché l’egoismo è nemico della vera gioia. Una preghiera per Papa Benedetto XVI. Immenso e per sempre con noi». Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.