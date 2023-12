Cinque cadaveri sono stati trovati in un appartamento nella città di Meaux, a est di Parigi. Lo riferisce all'Afp il procuratore locale aggiungendo che è stata aperta un'inchiesta per omicidio. Secondo il sito web Actu17, che per primo ha riportato la notizia, le vittime erano una donna e i suoi quattro figli piccoli.

Sempre secondo il sito Actu17, la polizia sta cercando il padre 33enne che è "in fuga". Il procuratore Jean-Baptiste Bladier ha confermato all'Afp il ritrovamento di cinque corpi. Il servizio di polizia giudiziaria di Versailles sta indagando sull'accaduto.