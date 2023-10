Non si fermano, nella notte, i raid aerei di Israele nella Striscia di Gaza: lo riporta l'agenzia palestinese Maan secondo cui i missili hanno colpito anche abitazioni provocando morti e feriti. I raid incessanti hanno "causato la morte di 1900 martiri tra cui 614 bambini e 370 donne", ha fatto sapere in una nota il ministero della Salute palestinese. I feriti sono 7696.

Trovati corpi di israeliani durante l’incursione di terra a Gaza

I corpi di alcuni israeliani sono stati recuperati dall'esercito durante un'incursione di terra a Gaza ieri. A riferirne sono i quotidiani Ha'aretz e Jerusalem Post: le Forze di difesa - scrivono - hanno trovato un numero non specificato di corpi, poi riportati in territorio israeliano. Unità di fanteria e corazzate hanno preso parte al raid, durante il quale una cellula di Hamas responsabile del lancio di missili anti-tank in territorio israeliano è "stata rimossa", riporta il Jerusalem Post.

Colpite postazioni di Hezbollah in Libano

L'esercito israeliano (Idf) ha colpito alcune postazioni di Hezbollah nel sud del Libano dopo che le forze di difesa aerea israeliane avevano intercettato due velivoli non identificati su Haifa. Lo riferisce The Jerusalem Post.

Gli Usa: rimandare l’attacco via terra

"Gli Stati Uniti hanno chiesto a Israele di rinviare la sua offensiva di terra fino alla creazione di un corridoio umanitario" rendono noto i media israeliani, come riferisce il Jerusalem Post. Secondo il rapporto "non è chiaro quale sia stata la risposta israeliana alla richiesta"

L’esercito indica le via di fuga da Gaza tra le 10 e le 16

Le forze di difesa israeliane hanno indicato alla popolazione palestinese residente nel nord di Gaza due direzioni lungo cui muoversi verso sud tra le 10 e le 16 di oggi ora locale. A riportarlo è la Bbc, citando un post in arabo su Twitter del portavoce delle Forze di difesa israeliane, Avichay Adraee. Due strade possono essere usate tra le 10 e le 16 di oggi "senza alcun danno". A chi vive a Gaza City è stato consigliato di muovere verso sud da Beit Hanoun a Khan Yunis, chi risiede vicino alla costa e ad ovest di Olive potrà muoversi lungo le strade di Daldul e Al-Sana in direzione di Salah Al-Din e Al-Bahr, scrive il portavoce.

Ucciso esponente di Hamas

Le forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver ucciso un esponente del gruppo terroristico Hamas in un attacco aereo effettuato la notte scorsa sulla Striscia di Gaza. L'attacco ha preso di mira una base di Hamas e ha provocato la morte Murad Abu Murad, che "ha avuto un ruolo importante nel dirigere i terroristi durante il massacro" dello scorso fine settimana, una parte dei quali è entrata in territorio israeliano su deltaplani. A riferirne è Times of Israel'.