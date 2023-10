Almeno 21 morti, compresi 2 bambini, e 15 feriti nel drammatico incidente a Mestre, Venezia: un pullman è precipitato dal cavalcavia Vempa e si è incendiato. Il mezzo era un bus privato a metano in servizio navetta dal Camping Jolly di Marghera e trasportava stranieri. Tra le vittime, cittadini ucraini e un tedesco, oltre all'autista italiano.

Tra i feriti ricoverati in vari ospedali, con 5 persone in condizioni gravi, cittadini ucraini, un francese, un tedesco e un croato. Feriti anche 4 minori, 2 ragazzi di 16 anni e 2 bambini. In particolare, una bambina di 4 anni è ricoverata presso l’Azienda ospedaliera universitaria di Padova. «È molto grave, si trova in Pronto soccorso dove è arrivata intubata, sola, senza famiglia né documenti», fanno sapere fonti dell'ospedale preannunciando il trasferimento in rianimazione «perché le sue condizioni sono preoccupanti: presenta politraumi e ustioni. Di lei non sappiamo neanche la nazionalità».