Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha dichiarato in un'intervista alla Cbs che gli Stati Uniti «non vogliono vedere battaglie negli ospedali» di Gaza, alla luce dell'attività delle forze armate israeliane nei centri medici della Striscia, dove i leader di Hamas si nasconderebbero.

Sullivan ha aggiunto che Washington è coinvolta nei negoziati per un compromesso tra Israele e Qatar riguardo agli ostaggi nelle mani di Hamas e che l'amministrazione di Gaza dopo la guerra «non sarà più come il 6 ottobre». Secondo Sullivan, «spetta al popolo palestinese decidere come sarà la sua futura amministrazione».