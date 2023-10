"Ci stiamo preparando per le prossime fasi della guerra. Non abbiamo detto quali saranno. Tutti parlano dell'offensiva di terra. Potrebbe essere qualcosa di diverso". Lo ha affermato il portavoce dell'esercito israeliano, Richard Hecht, in un briefing con i giornalisti, guardando ai possibili sviluppi nel conflitto contro Hamas nella Striscia di Gaza.

Intanto le forze israeliane (Idf) stanno rispondendo con l'artiglieria, con attacchi contro il sud del Libano, dopo il lancio di un missile anticarro in direzione della località di Metulla, nel nord di Israele, al confine con il Paese dei Cedri. Lo riferisce il Times of Israel. Stando a notizie di al-Manar, la tv degli Hezbollah libanesi, rilanciate dai media israeliani, nel mirino ci sono le aree di Kfar Kila e Tallet el-Hamames, nel sud del Libano.

Ucciso un leader di Hamas

Uno dei leader di Hamas, Ayman Nofal, è rimasto ucciso in un attacco aereo di Israele su Gaza. Lo comunica la stessa organizzazione. Era uno dei comandanti delle Brigate Ezzedin al-Qassam, il braccio militare di Hamas. Il capo dei valichi di Gaza nominato da Hamas, Fouad Abu Btihan, e alcuni dei suoi parenti sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano a Gaza. Lo ha riferito la radio di Hamas secondo quanto riportano i media israeliani. Le Forze di Difesa Israeliane hanno dichiarato di aver effettuato stamattina una serie di attacchi aerei in tutta la Striscia di Gaza, colpendo il quartier generale di Hamas, i siti militari dove si riunivano i membri e gli appartamenti dei nascondigli. Secondo IDF, gli attacchi hanno avuto luogo nel quartiere Zeitoun di Gaza City, nella parte settentrionale di Rafah, a Jabaliya e a Khan Younis. IDF afferma che sta continuando ad effettuare altri attacchi contro obiettivi di Hamas.

Gaza presto senza cibo: l’allarme del Wfp

La situazione nella Striscia di Gaza peggiora di minuto in minuto e nell'enclave palestinese restano scorte alimentari nei negozi solo per pochi altri giorni. Lo ha sottolineato la portavoce del World Food Programme (Wfp) in Medio Oriente, Abeer Etefa, nel corso di un briefing dal Cairo con i giornalisti a Ginevra. "All'interno dei negozi ci sono scorte di cibo per sempre meno giorni, forse ne restano per quattro o cinque giorni", ha dichiarato.

L’ospedale di Gerusalemme: non curiamo i miliziani di Hamas

L'ospedale Hadassah di Gerusalemme ha reso noto che le forze di sicurezza hanno richiesto il trasferimento di un terrorista di Hamas per le cure, ma l'ospedale ha rifiutato di accoglierlo. La direzione dell'ospedale desidera chiarire la questione alla luce delle richieste ricevute. Tra le altre cose, è stato scritto che l'ospedale non ha curato e non cura i terroristi feriti in guerra. Il ministro della Salute Moshe Arbel aveva annunciato, dopo l'inizio della guerra, che gli ospedali non avrebbero accolto i terroristi, che sarebbero stati curati dal Servizio carcerario israeliano e dall'IDF, per timore di possibili aggressioni al personale medico da parte di amici o parenti.