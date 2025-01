Nel cuore della notte, sulla Piramide Cestia di Roma sono state proiettate scritte provocatorie e offensive contro alcune organizzazioni non governative e associazioni umanitarie. Tra queste Amnesty International, Emergency, l'ANPI, Medici Senza Frontiere e la Croce Rossa Internazionale. I nomi delle organizzazioni sono stati storpiati, con Amnesty trasformata in “Amnnesy” ed Emergency in “Hypocrisy”. Tra le frasi proiettate spicca un messaggio controverso: «Se Israele avesse bombardato i treni per Auschwitz vi sareste schierati con Hitler. Ipocrisia e antisemitismo sono le vostre bandiere. Buon Giorno della Memoria». La vicenda è stata resa nota da Progetto Dreyfus, un’associazione impegnata nella lotta contro l’antisemitismo.

Amnesty International: «Azione spregevole»

Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, ha condannato duramente l’episodio: «Tra i tanti usi indebiti del logo di Amnesty International questo è il più ignobile di tutti. L’antisemitismo è una violazione dei diritti umani grave e diffusa e accusare un’organizzazione per i diritti umani di violarli è ridicolo oltre che grave. In una giornata come questa, dedicata alla memoria e al rispetto delle vittime e dei sopravvissuti alla Shoah, questa azione è veramente spregevole».

Minelli (ANPI Milano): «Accuse strumentali e ingenerose»

Anche Primo Minelli, presidente dell’ANPI Milano, ha replicato alle accuse mosse contro l’associazione partigiani: «Molti ebrei sono qui. Sono polemiche che non hanno senso perché l’accusa che viene fatta all’ANPI di parlare di genocidio paragonando a quello che c’è in giro per il mondo è un’accusa che non esiste. Continuare con questa cosa vuol dire essere strumentali».

A margine delle celebrazioni del Giorno della Memoria a Milano, Minelli ha ribadito l’intenzione di non alimentare ulteriori controversie: «Non vogliamo aprire nessuna polemica. Oggi è la giornata della memoria, quindi si parla solo ed esclusivamente della Shoah e dei campi di sterminio che vennero liberati. Noi non vogliamo sollevare polemiche, ne parleremo più avanti. Non è possibile che ogni volta che c’è un intervento istituzionale ci sia questo attacco ingeneroso nei confronti dell’ANPI».