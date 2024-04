È scontro tra Elon Musk e la magistratura brasiliana. Un giudice della Corte Suprema del Brasile, Alexandre de Morales, ha avviato un'indagine a carico di Elon Musk, dopo che quest'ultimo ha dichiarato ieri che il social media X (Twitter), di sua proprietà, non rispetterà un'ordinanza della giustizia brasiliana per il blocco di alcuni dei profili sulla piattaforma.

Le autorità giudiziarie brasiliane avevano chiesto a X di rimuovere una serie di profili accusati di diffondere odio e disinformazione, presumibilmente in relazione all'assalto di sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro alle sedi istituzionali a Brasilia, verificatosi all'inizio dello scorso anno. Inizialmente X era parsa adeguarsi all'ordinanza: in un messaggio ufficiale pubblicato sulla piattaforma, infatti, la società aveva annunciato di essere stata «costretta dalla decisione di una corte a cancellare alcuni profili popolari in Brasile. Questi profili ci sono stati indicati (dalle autorità brasiliane) e abbiamo agito di conseguenza. Non conosciamo le ragioni su cui poggiano questi ordini di rimozione, e non sappiamo quali dei loro post costituiscano una presunta violazione della legge», aveva scritto la dirigenza di X, aggiungendo che le autorità brasiliane hanno vietato anche alla società di rivelare quali siano i profili interessati dai provvedimenti restrittivi.

Le accuse del miliardario

Nel messaggio, X aveva sostenuto di essersi adeguata all'ordinanza della magistratura brasiliana pur contestandone la legittimità, e definendola contraria ai dettami della Costituzione brasiliana e delle leggi del Codice civile riguardanti Internet. Ieri sulla vicenda è intervenuto direttamente Musk, accusando pubblicamente il giudice Alexandre de Morales di aver «apertamente e ripetutamente tradito la Costituzione e il popolo del Brasile», e affermando che il giudice dovrebbe «dimettersi o essere posto in stato d'accusa».

De Morales - ha accusato Musk - «ci ha imposto multe massicce, ha minacciato di arrestare i nostri dipendenti e di tagliare l'accesso a X in Brasile», tanto che il social media «probabilmente perderà tutte le entrate in Brasile e dovrà chiudere il proprio ufficio in quel Paese». Il giudice ha risposto ai messaggi pubblicati da Musk avviando un procedimento a suo carico per ostruzione della giustizia. In merito alla vicenda si e' espresso anche il procuratore generale brasiliano Jeorge Messias, che ha puntato a sua volta l'indice contro Musk: «Non possiamo vivere in una societa' in cui miliardari residenti all'esterno hanno il controllo dei social media e si pongono in una posizione di violazione dello stato di diritto», ha affermato Messias proprio tramite un messaggio pubblicato su X.