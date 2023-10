«Il Governo condanna con la massima fermezza gli attacchi a Israele. Sono a rischio la vita delle persone, la sicurezza della regione e la ripresa di qualsiasi processo politico. Hamas cessi subito questa barbara violenza. Sosteniamo il diritto di Israele ad esistere e difendersi». Lo ha scritto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su X.

Tra i primi commenti anche quello dell’altro vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini. «Tutto il mio sostegno al popolo di Israele, sotto violento e vigliacco attacco da parte di estremisti islamici», ha detto il leader della Lega.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, esprime «un grande dolore e una grande preoccupazione per Israele e i suoi cittadini, vittime di un indiscriminato e violentissimo attacco pari a una dichiarazione di guerra», aggiungendo poi che «il governo, la Difesa ed io siamo e saremo accanto e vicini al popolo e allo stato di Israele»

Da Fdi arriva anche il commento del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. «Sconcerto e grande preoccupazione per quanto sta accadendo in Israele, bersaglio di un terribile e ingiustificato attacco su vasta scala – ha detto – Esprimo solidarietà e completa vicinanza all’intero popolo e allo Stato di Israele. Tutti condannino fermamente, senza esitazione alcuna. Siamo e saremo al loro fianco».

Prime reazione anche dalle opposizioni. «Le notizie che arrivano da Israele, sotto attacco questa mattina dai terroristi di Hamas, sconvolgono e preoccupano – ha scritto il capogruppo di Iv in Senato, Enrico Borghi – La mia solidarietà al popolo israeliano ancora una volta minacciato dagli estremismi. La comunità internazionale si attivi per evitare escalation e per far cessare le ostilità».

Il responsabile Esteri del Pd, Peppe Provenzano, esprime «Allarme, dolore e sconcerto per la pioggia di attacchi terroristici scagliati da Gaza contro Israele e rivendicati da Hamas», aggiungendo poi «cordoglio per tutte le vittime innocenti» e che «urge una mobilitazione della Comunità internazionale per fermare l’escalation di terrore e violenza».

L’ambasciatore israeliano in Italia, Elon Bar, ha scritto su X che «i cittadini di Israele sono sotto un massiccio attacco di missili provenienti da Gaza, e da parte di terroristi armati di Hamas infiltratisi nelle città israeliane» e che «questo è il momento per i nostri amici di mostrare solidarietà».