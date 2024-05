Vasta operazione antiterrorismo e anticriminalità organizzata, condotta dalle forze dell’ordine e dell’Interpol, contro la mafia turca radicata in diverse città europee, italiane e nella provincia di Viterbo. In totale, è di 18 arresti e diverse perquisizioni effettuate a Viterbo, in provincia di Roma, a Milano e in Sicilia, il bilancio dell’operazione

In carcere è finito il presunto boss Baris Boyun, il 40enne di origini curde nei confronti del quale era stato emesso un mandato d’arresto europeo per i reati di omicidio, lesioni, minacce, partecipazione ad un’associazione per delinquere e traffico d’armi.

Recentemente il presidente turco Recep Tayyp Erdogan aveva chiesto alla premier Giorgia Meloni, durante il suo viaggio istituzionale in Turchia, l’estradizione di Boyun, già detenuto agli arresti domiciliari in un’abitazione a Bagnaia, una frazione del comune di Viterbo dopo il suo arresto avvenuto ad agosto del 2022 a Rimini. La Corte d’Appello di Bologna e la Corte di Cassazione avevano negato l’estradizione. L’operazione è coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia di Milano. Baris Boyun sarà trasferito in carcere a Milano.

Indagati anche gli avvocati di Baris Boyun

Indagati l’avvocato di Baris Boyun, Antonio Buondonno, legale italiano del dissidente. Agli arresti anche un cittadino italiano residente nel viterbese, e l’avvocato Matteo Murgo, co-difensore di Boris Boyun, con studio legale a Bologna.

I due legali dovranno rispondere dell’accusa di ricettazione, perché «al fine di procurarsi un profitto, ricevevano in varie tranches almeno tre volte denaro di provenienza illecita essendone consapevoli con l’aggravante di avere commesso i fatti nell’esercizio della professione legale in quanto nominati di fiducia dallo stesso Boyun Baris nel p.p.n. 2595/24 e precisamente: dopo che Boyun Baris si accordava telefonicamente e personalmente con entrambi e su sollecitazione di questi per la consegna di 40mila euro in 4 tranche da 10mila ciascuna».

In realtà, il gip di Milano ha escluso la gravità indiziaria riguardo ai due legali, rigettando la richiesta di misura interdittiva avanzata dalla procura.