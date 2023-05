Sono gravi le conseguenze del maltempo, soprattutto in Romagna. Un uomo è stato trovata morto sotto le macerie della casa che è crollata a Fontanelice, in provincia di Bologna. La casa era stata colpita da una frana dopo il maltempo che ha coinvolto l'Emilia Romagna nelle ultime ore. Sul posto squadre dei vigili del fuoco che stanno recuperando il corpo. Due i dispersi segnalati nel crollo dell'abitazione, colpita dalla frana a causa del maltempo. A Castel Bolognese un signore di 80 anni è deceduto travolto dall'acqua mentre in bici percorreva una zona interdetta alla circolazione, dopo la fuoruscita del Senio. Due i dispersi per una frana che si è abbattuta su un'abitazione, a Fontanelice. Numerose le evacuazioni: la più significativa a Faenza, 250 persone, poi Castel Bolognese e Conselice, circa 60 ciascuna, più altre con numeri inferiori.

Il Sillaro, tracimando, ha causato due rotte dell'argine: la più grande si è verificata a Massa Lombarda (Ravenna), dove in via Merlo - a valle di Portonovo -, sono in corso da ieri le operazioni di chiusura. A Faenza l'esondazione del Lamone ha provocato l'allagamento nell'area Borgo Durbecco e della zona esterna dell'abitato, nella parte pedecollinare. Osservata speciale, al momento, la zona di Bagnacavallo, che rientra tra le situazioni più critiche per l'evolversi degli allagamenti.

Intanto, dopo ben 48 ore di pioggia ininterrotta, le precipitazioni - queste le previsioni - sono in esaurimento entro il mezzogiorno di oggi. Il capo Dipartimento della protezione civile, Fabrizio Curcio, si sta recando nelle zone colpite per incontrare le autorità locali e fare il punto sulle attività in corso. Anche un team di funzionari del Dipartimento della protezione civile è in partenza per dare supporto al sistema di protezione civile regionale. Il Dipartimento continua a seguire l'evoluzione dei fenomeni “in continuo contatto con il territorio”.

Frana sull'appennino forlivese, evacuate 20 persone

In seguito al maltempo che sta colpendo l'Emilia Romagna le squadre dei vigili del fuoco stanno evacuando una ventina persone a Dovadola, sull'appennino forlivese, a causa di una frana. I vigili del fuoco sono al lavoro anche a Porcentico dove sono state evacuate due persone e soccorsi due cavalli. Al lavoro anche il Soccorso Alpino e Speleologico sta intervenendo nelle aree colpite dal maltempo con diverse squadre di terra e con una squadra a bordo di un elicottero della Polizia di Stato.

Il sindaco di Ravenna: “Prepararsi aa lasciare le case”

“Nell’assicurare il massimo impegno, da parte del Comune e di tutti i soggetti coinvolti, si informa che sono state predisposte nell’eventualità di problematiche tutte le possibili soluzioni di Protezione civile. E si raccomanda fortemente alla popolazione, in particolare a chi abita in prossimità dei fiumi, di prestare la massima attenzione, non andare in scantinati o altri luoghi interrati e di prepararsi, nel caso di peggioramento della situazione, anche all’eventualità di doversi allontanare dalla propria abitazione”. Così Michele de Pascale, sindaco di Ravenna su Facebook.