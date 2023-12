Una sola rivista arrivava in carcere, gratis e puntuale ogni settimana: Famiglia Cristiana. Il sabato mattina, dopo il catechismo, una copia per cella rappresentava una certezza, fino a quando le ristrettezze hanno costretto “il don” a consegnarne solo una ogni due celle. Da quel momento sono iniziate accese discussioni, non tanto per questioni culturali ma per motivi banalmente pratici. La copertina del settimanale andava letteralmente in fumo, richiestissima per farci i filtri e arrotolare le sigarette. Il resto delle pagine non interessa a nessuno, se non per foderarci il cestino dell’immondizia quando scarseggiano i sacchetti, eccetto le ultime, quelle con la programmazione televisiva.

Già, perché la TV perennemente accesa è la colonna sonora della quotidianità galeotta. Appena viene attivata dal sistema centrale, senza badare ai decibel, è sintonizzata su canali musicali fin dal mattino mentre si puliscono le celle; il pomeriggio tocca invece a Maria de Filippi, con relativa esibizione dei detenuti più giovani che imitano alla perfezione i tronisti. La sera è il momento più difficile e mettere d’accordo tutti gli occupanti della cella sul programma da vedere è una faccenda che richiede diplomazia. Ecco allora tornare utili le pagine della programmazione che consentono ad ogni occupante della cella di prenotare in anticipo la sua serata televisiva senza discussioni; al limite può succedere che nella stessa sera ci siano più pretendenti alla gestione del telecomando, ma si risolve tirando a sorte o con una partita a scopa.

Chi se lo può permettere i giornali li ordina “in spesa” e generalmente viene fatto a rotazione, una settimana ciascuno. Significa che il quotidiano gira di cella in cella e ognuno ha un tempo prestabilito di lettura, altrimenti non si soddisfano i bisogni di tutti. Dopo le notizie che riguardano il calcio e la criminalità organizzata, la pagina di cronaca locale è la più gettonata perché rappresenta il biglietto da visita dei “nuovi giunti”, ne racconta le gesta e diviene spartiacque tra “infami” e “amici di amici” nel circolo vizioso che alimenta l’esistenza dei “malati di malavita”.

Ho sempre preferito essere l’ultimo della giornata a ricevere il quotidiano, anche se nel frattempo era spiegazzato, unto e infarcito di briciole di pane. Lo potevo trattenere senza più limite di tempo, e quelle pagine sgualcite, spesso lette in bagno per non dover accendere la luce della cella, mi hanno salvato da tragiche serate tra Amici e Gomorra.

La cartellina in cui conservavo i ritagli delle pagine con gli articoli che mi parevano più interessanti si andava gonfiando sempre più, un archivio personale fatto di sottolineature e scarabocchi che prima o poi mi sarebbero tornati utili. Nelle pagine dei miei quaderni c’erano appunti apparentemente senza senso: sesquedale, esegenesi, e - soprattutto – quel satyagraha, che alla radiolina sentivo nominare in continuazione da Marco Pannella e però avrei voluto approfondire. Attendevo solo il momento in cui avrei potuto accedere alla biblioteca, un paio di volte alla settimana, per sfogliare un vocabolario.

D’altra parte, in carcere non sono molte le fonti a cui attingere per chi avesse avuto la malsana idea di provare a scrivere qualcosa di sensato: quotidiani di seconda mano, radiolina e televisione. Accedere alla Rete è inimmaginabile, tassativamente proibito, anche se una circolare del 2015 dell’amministrazione Penitenziaria lasciava intravedere uno spiraglio con l’introduzione di connessioni protette per facilitare lo studio e la formazione delle persone ristrette. “Si tratta, quindi, di valorizzare le esperienze innovative dì telelavoro, formazione e didattica a distanza, già realizzate in alcuni Istituti, dando nuova linfa al rapporto tra il carcere e il territorio in tutte le espressioni significative (imprese, scuola, università, biblioteche. Enti e servizi locali etc.) che sostengono la partecipazione dei detenuti alla vita sociale e familiare”. Pareva che fosse arrivato il momento della svolta epocale, ma si è trattato di un’illusione.

Il bisogno di comunicare, in prigione, è forte. Quando ho intravisto l’opportunità di uscire dalla cella per partecipare alle attività del “giornalino” non ci ho pensato due volte. Avrei potuto finalmente dare sfogo all’esigenza di raccontare che, fino a quel momento, si limitava alle decine di lettere inviate ai quotidiani per denunciare le condizioni disumane in cui erano costrette a vivere le persone detenute. “Dillo al direttore” era la rubrica che mi stuzzicava e avevo preso di mira. Pareva una provocazione: non riuscivo a colloquiare con il direttore del carcere attraverso la trafila delle domandine, ma aldilà del muro c’era qualcuno che mi ascoltava e, persino, pubblicava il grido d’aiuto. È così che sono diventato lo stalker delle redazioni, un inviato di guerra non embedded. Non asservito.

Scrivere mi ha reso libero. Pagine e pagine di racconti sul carcere hanno contribuito a realizzare un magazine realizzato da redattori galeotti e tuttavia dignitoso, con informazioni di prima mano che riuscivano a passare indenni il filtro della censura e ad arrivare al mondo esterno. Quando è finalmente maturato il tempo per ottenere una misura alternativa, ho trovato occupazione presso un service editoriale: un manipolo di giornalisti e grafici sfornava quattro settimanali e due mensili, ancora oggi in edicola, cercando di mantenere un livello qualitativo decente nonostante la mole disumana di lavoro. Ho continuato a scrivere degli argomenti che meglio conoscevo: carcere, esecuzione della pena e giustizia, raccontando dal di fuori ciò che avevo vissuto oltre le mura. Come l’inviato speciale in un pianeta sconosciuto, ho firmato centinaia di contenuti sull’universo carcerario con le sue tragedie, contraddizioni e miserie. Nel frattempo, impaginavo i contributi dei collaboratori esterni, scritti da “esperti” professionisti, ai quali occorreva mettere mano per rimediare ad autentiche corbellerie, errori di sintassi e discutibile utilizzo dei congiuntivi.

A spegnere l’entusiasmo, stroncando la promettente carriera del novello Pulitzer, ci ha pensato l’Ordine dei Giornalisti: richiesta di iscrizione non accolta “per assenza dei requisiti morali”. Se una persona sta scontando una pena in misura alternativa è evidente che abbia precedenti penali, direbbe monsieur de La Palisse. Ma è altrettanto evidente che negare l’iscrizione all’Albo in base a regolamenti vetusti e autoreferenziali, che non considerano il merito ma le condizioni soggettive, equivale a discriminare. Eppure, basterebbe il buon senso per consentire a chi si è inventato un mestiere in carcere di poter lavorare con pari dignità rispetto ai tanti scrivani muniti di tesserino, ad esempio istituendo una sezione speciale dell’ordine professionale destinata a coloro che rimangono nel limbo, “sotto osservazione” in attesa del quarto grado di giudizio.