Caso Palamara: «L’ex capo Anm fu informato da Pignatone»

Confermato il proscioglimento dall’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio contestato aall’ex magistratoin concorso con l'ex procuratore della Corte di Cassazione,. La Corte d’appello del capoluogo umbro ha confermato oggi la decisione del gup, risalente al 15 ottobre 2021, che aveva ritenuto non sussistere i fatti contestati, perché le circostanze rivelate non erano coperte ancora da segreto, o di lieve entità avendone appresogià da altre fonti. La procura generale aveva, però, fatto ricorso , sostenendo al contrario la gravità delle condotte. Al termine della camera di consiglio, la decisione di confermare il non luogo a procedere. Secondo il gup, la rivelazione delle notizie comunicate il 3 aprile 2019 al collegada parte di, quale componente delnon erano coperte da segreto d'ufficio, in quanto ancora non secretate dal, per cui si è ritenuto che il fatto non sussiste. Un presupposto contestatoche ha impugnato la decisione assolutoria innanzi alla Corte d'appello asserendo come «se per un verso la decisione del Tribunale riconosce il concorso di ambedue i magistrati nella condotta rivelatrice di notizie d'ufficio», l'allora procuratore generale della Cassazione, quale membro di diritto«era tenuto, proprio per la sua funzione, ad osservare il segreto sugli atti di cui era venuto a conoscenza, che nello specifico erano costituiti dal contenuto di un esposto presentato da un magistrato nei confronti dell'allora». Per la Procura generale quindi «l'aver comunicato le notizie per telefono a, che aveva interesse a conoscerle, ha costituito violazione del segreto a cui il magistrato, anche quale titolare del potere di azione disciplinare, era comunque tenuto». Una tesi che non è stata accolta dai giudici della Corte di Appello di Perugia che hanno confermato l'assoluzione diNelle motivazioni della sentenza dello scorso 23 luglio,scriveva che ad informaredell’indagine a suo carico in corso a Perugia per corruzione per i suoi rapporti con l’imprenditore Fabrizio Centofanti non fu Fuzio , ma «l’allora procuratore della Repubblica di Roma, dott., nel dicembre 2017». Secondo il gup «può affermarsi con certezza» che dalle conversazioni ambientali captate grazie al trojan installato sul cellulare diemerga come questi «prima» dell’incontro con Fuzio, avvenuto il 21 maggio 2019, «fosse già a conoscenza non solo delle indagini condotte dalla procura perugina circa i suoi rapporti conma anche del titolo di reato per il quale era stato iscritto nonché di molte circostanze».