«La finalità principale del mio progetto è innanzitutto quella di trasformare una battaglia di verità in un vettore che possa essere determinante per ottenere una riforma della giustizia strutturale, che non sia più un pannicello caldo ma che rappresenti veramente una innovazione per il nostro Paese. Una giustizia giusta e rapida dove l’uso politico della giustizia sia solo un lontanissimo ricordo, una giustizia che non sia punitiva ma che sia di recupero per chi ha sbagliato e deve scontare una pena, una giustizia che sia garantista nel senso che fino al terzo grado di giudizio deve valere la presunzione di innocenza e non lo stigma della colpevolezza preventiva per l’imputato. E mi riferisco anche alle misure di contenzione preventiva». Così all’Adnkronos Luca Palamara, ex membro del Consiglio superiore della magistratura ed ex capo dell’Anm, che domani alle 11 all’Hotel Baglioni in via Veneto a Roma lancerà la sua associazione, "Oltre il sistema", annunciando la sua discesa in campo in vista delle elezioni del 25 settembre prossimo. «L’associazione - spiega - vuole essere di pungolo per mettere a disposizione delle forze politiche e degli schieramenti il programma in 10 punti declinati a partire dal termine giustizia. Da mesi viene forte la richiesta di far prevalere le ragioni della giustizia in ogni ambito, da quello della giustizia sociale a quello della giustizia di impresa - e lì si potrebbe aprire un lungo capitolo sulla riforma della Giustizia tributaria dove non c’è equilibrio tra le due parti in causa - alla giustizia sui luoghi di lavoro. Ci saranno persone autorevoli e molti insospettabili, tutti uniti dal minimo comune denominatore della giustizia». «Ci sono tantissimi nomi - sottolinea Palamara - che ancora non hanno manifestato pubblicamente la loro adesione perché la caduta del governo è stata un fulmine a ciel sereno. Quindi ora dobbiamo accelerare il tutto, una macchina che già era ampiamente in movimento e che si era data tempistiche diverse». «Siamo già presenti in tutta Italia - chiosa Palamara all’Adnkronos -, l’auspicio è che tante donne e tanti uomini in più aderiscano ai 10 punti del programma che metto a disposizione di tutto il centrodestra».