Mentre viene approvato il decreto carcere che non mette fine all'escalation dei suicidi, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ha condannato l'Italia per il trattamento disumano di un detenuto con gravi problemi psichiatrici, che aveva tentato di togliersi la vita per ben cinque volte. Nonostante la sua evidente vulnerabilità, A.Z. è stato detenuto in condizioni che non tenevano adeguatamente conto del suo stato di salute mentale. L’Italia non ha fatto nulla per proteggerlo, nonostante le autorità fossero a conoscenza del suo elevato rischio di suicidio. Per questo motivo l'avvocato difensore Michele Passione ha portato il caso alla Cedu e ora giunge la sentenza di condanna.

La vicenda di A.Z., che ha attraversato diverse carceri, getta una luce inquietante sulle profonde criticità che affliggono il nostro sistema penitenziario e giudiziario. Nell'arco di poco più di un anno, tra l'agosto del 2019 e il settembre del 2020, A.Z. ha intrapreso un drammatico percorso di autodistruzione, tentando il suicidio per ben 5 volte. Questa escalation di disperazione si è intrecciata in modo perverso con i ritardi burocratici e le inefficienze croniche di un sistema che sembra incapace di proteggere i detenuti più vulnerabili. La cronologia di questi eventi dipinge un quadro desolante.

Il primo atto si è consumato il 14 agosto 2019 nel carcere di Bari, dove A.Z. ha tentato di togliersi la vita. La stessa struttura è stata teatro di altri due tentativi di suicidio: il 20 settembre 2019 e il 2 gennaio 2020. Questi episodi ravvicinati sollevano interrogativi pressanti sulla capacità dell'istituto barese di gestire e proteggere i detenuti a rischio. La scena si sposta poi a Spoleto, dove il 4 luglio 2020, presso l'Articolazione per la Tutela della Salute Mentale), A.Z. tenta per la quarta volta il suicidio. Il fatto che questo gesto estremo sia avvenuto in una struttura specializzata nella tutela della salute mentale dei detenuti è emblematico, ma non sorprende visto le problematiche di queste articolazioni. L'ultimo atto di questa discesa agli inferi il 26 settembre 2020 a Santa Maria Capua Vetere, dove A.Z. ha tentato per la quinta volta di porre fine alla sua vita. Questo ennesimo episodio, avvenuto in una terza struttura diversa, evidenzia come il problema non sia circoscritto a un singolo istituto, ma sia sintomatico di una crisi sistemica di tutto l’apparato penitenziario.

Il primo segnale d'allarme si manifesta immediatamente dopo l'inizio della detenzione di A.Z.: i suoi avvocati presentano un'istanza urgente per il rinvio o la sospensione dell'esecuzione della pena, o in alternativa per la detenzione domiciliare, sottolineando le evidenti problematiche psichiche del loro assistito. Tuttavia, il magistrato di Sorveglianza di Bari impiega ben tre mesi per rispondere, disponendo un'osservazione psichiatrica solo il 18 settembre 2019, dopo che A.Z. aveva già tentato il primo suicidio. Un ritardo che è solo l'inizio di una lunga serie di inefficienze. L'osservazione psichiatrica, ordinata a settembre 2019, viene avviata il 18 giugno 2020, 9 mesi dopo il provvedimento del magistrato di Sorveglianza. Nel frattempo, A.Z. tenta il suicidio altre due volte. Nonostante i numerosi solleciti della difesa e gli evidenti rischi per la salute di A.Z., i provvedimenti giudiziali continuano a subire “gravissimi ritardi” sia nell'emissione che nell'esecuzione.

La situazione raggiunge livelli critici quando, nonostante una relazione del Reparto di Osservazione Psichiatrica di Spoleto che indica la “scarsa compatibilità” di A.Z. con il carcere, viene trasferito a Santa Maria Capua Vetere. Qui, il 26 settembre 2020, tenta il quinto suicidio, in violazione di una misura provvisoria della Cedu che imponeva al governo italiano di fornire ad A.Z. adeguata sorveglianza e trattamenti psichiatrici. La mancata tempestività nelle decisioni, unita a una serie di errori burocratici e alla scarsa coordinazione tra le istituzioni, ha esposto A.Z. a rischi per la sua incolumità, minando i suoi diritti fondamentali e la possibilità di ricevere cure adeguate. La Corte – grazie alle osservazioni sollevate dal difensore Michele Passione - ha rilevato che, nel periodo compreso tra il 4 luglio 2019 e il 3 settembre 2020, le autorità italiane non hanno fornito a A.Z. un trattamento adeguato per le sue condizioni psichiatriche.

In particolare, i giudici di Strasburgo hanno criticato la mancanza di una strategia terapeutica completa e di una supervisione regolare e sistematica del detenuto. La sentenza evidenzia anche i significativi ritardi nel valutare lo stato di salute di A.Z. e le sue esigenze terapeutiche. Ci sono voluti 9 mesi per iniziare le osservazioni psichiatriche del detenuto e 16 mesi per una decisione sulla sua richiesta di scarcerazione. La Corte ha sottolineato che il governo italiano non ha fornito alcuna giustificazione per questi ritardi, considerati eccessivi.

Particolarmente preoccupante è stato il fatto che lo stato di salute di A.Z. è peggiorato notevolmente, come dimostrato dai ripetuti tentativi di suicidio. La Corte ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano adempiuto al loro dovere di proteggere la salute e il benessere del detenuto, come richiesto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Tuttavia, la Corte ha anche riconosciuto che, dopo il trasferimento di A.Z. a Santa Maria Capua Vetere il 3 settembre 2020, il trattamento è migliorato significativamente. In questa struttura, A.Z. è stato sottoposto a un follow-up di routine da parte di un team multidisciplinare, con incontri regolari con psichiatri e psicologi. La Corte ha notato che, dopo questo trasferimento, la salute di A.Z. è migliorata e non si sono verificati ulteriori episodi psichiatrici acuti.

La Corte ha stabilito che l'Italia ha violato l'articolo 3 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo, che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti, per il periodo che va dal 4 luglio 2019 al 3 settembre 2020. L'Italia è stata condannata a risarcire ad A.Z. 10.000 euro per danni morali e 8.000 euro per le spese legali sostenute. Questa decisione rappresenta un importante monito per il sistema carcerario italiano e sottolinea la necessità di migliorare il trattamento dei detenuti con problemi di salute mentale. Il caso di A.Z. mette in luce le carenze sistemiche nel sistema penitenziario italiano, in particolare per quanto riguarda la gestione dei detenuti con disturbi psichiatrici. La sentenza della Cedu evidenzia la necessità di una riforma urgente, che includa una maggiore attenzione alla salute mentale dei detenuti, tempi di risposta più rapidi alle richieste di valutazione psichiatrica e di scarcerazione, e una migliore formazione del personale carcerario.

Questa condanna si aggiunge a una serie di critiche internazionali rivolte all'Italia negli ultimi anni riguardo alle condizioni delle sue carceri. Il sovraffollamento, la mancanza di personale qualificato e le inadeguate strutture mediche sono stati più volte oggetto di preoccupazione da parte di organizzazioni per i diritti umani e istituzioni internazionali. Così come i suicidi che nella maggioranza dei casi riguardano persone vulnerabili e dove il carcere non è adeguato. Emerge inoltre la lentezza delle decisioni della magistratura di sorveglianza.