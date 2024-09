La professione forense è in continua evoluzione e non può permettersi dispersioni di energie. Anche per questi motivi è stato messo a disposizione dei penalisti uno strumento particolarmente utile: la piattaforma digitale innovativa Winfried che si presenta come la naturale evoluzione di un tradizionale codice di udienza.

Sono diversi i benefici che ne derivano dal suo utilizzo. A partire dal maggior tempo a disposizione per focalizzarsi sul proprio lavoro, con la certezza di avere accesso a tutte le informazioni necessarie, aggiornate e facilmente consultabili. La piattaforma è frutto di anni di ricerca e di esperienza sul campo, negli studi legali e, soprattutto, nelle aule di Tribunale. Alcuni avvocati si sono messi in gioco e hanno creato una start-up che ha lo stesso nome dello strumento messo a disposizione di chi si occupa di diritto penale.

Ad ideare Winfried è stato Alberto Aimi, avvocato del Foro di Milano e professore associato di diritto penale presso l’Università eCampus (già docente nell’Università degli Studi di Brescia e nell’Università degli Studi di Milano) con il supporto delle penaliste Francesca Manfredini e Giuliana Petronio, affiancate da un team di esperti del settore informatico. «La nostra start-up – dice al Dubbio il professor Aimi – è parte integrante del crescente panorama del legal tech italiano, un settore in rapido sviluppo che sta rivoluzionando il modo in cui i professionisti del diritto operano quotidianamente».

Ma come funziona Winfried? «La piattaforma – spiega Alberto Aimi - consente di cercare direttamente l'intera rubrica imputativa di uno o più capi d’imputazione e ottenere tutte le possibili informazioni procedurali, come, per esempio, l’applicabilità di misure precautelari e cautelari, i termini di fase, la procedibilità, la competenza, l’attribuzione, i riti differenziati e speciali, la prescrizione, l’applicabilità dell’articolo 131-bis del codice penale, l’ammissibilità della “Map”, pene principali e sostitutive. Ciò che rende Winfried unico è la sua capacità di eseguire ricerche dinamiche, comprendendo le relazioni semantiche tra le diverse norme di un capo d'imputazione. Questa caratteristica consente di fornire all’utente una mole di dati che sarebbe semplicemente impossibile includere in un codice di udienza cartaceo, per ragioni di spazio. Winfried, quindi, non si limita a replicare il tradizionale modello cartaceo, ma lo supera, offrendo un sistema più ricco e intelligente di consultazione».

Dunque, sempre meno borse o zaini in udienza per trasportare ponderosi codici. La neonata piattaforma consente di accedere ad una moltitudine di informazioni con l’utilizzo di smartphone o tablet. «La creazione di Winfried – aggiunge Aimi - risponde a necessità molto diffuse tra gli operatori del settore. Si pensi alla ricostruzione della disciplina legale, specialmente per istituti complessi, che richiede tempo e risorse preziose. A ciò si aggiunga che il tradizionale codice di udienza, sebbene utile, non è in grado di esplicitare tutte le sfumature normative e procedurali che un penalista deve padroneggiare. Non dimentichiamo, inoltre, che la ricerca manuale, attraverso rinvii normativi complessi, può facilmente tradursi in errori o omissioni, soprattutto se svolta sotto pressione».

Al momento la piattaforma, in fase di accesso anticipato, è disponibile in versione gratuita e i riscontri degli utenti sono positivi dato che ha già suscitato l’interesse di oltre 1500 professionisti, tra cui pubblici ministeri, giudici, avvocati e praticanti in tutta Italia. «Winfried – conclude Alberto Aimi - è stata raccomandata da importanti Tribunali, come quelli di Torino e di Piacenza, nonché dalle Camere Penali di Bologna, Novara e Livorno. Anche il mondo accademico ha accolto il nostro strumento con entusiasmo. Viene, infatti, utilizzato nelle cliniche legali dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università commerciale "Luigi Bocconi". La piattaforma digitale innovativa, poiché consente di accedere a informazioni giuridiche in modo rapido, sicuro e accurato, cambia radicalmente l’approccio tradizionale alla ricerca normativa e alla gestione dei casi. Questo fermento tecnologico offre nuove opportunità sia per i giovani professionisti sia per chi ha esperienza consolidata, riducendo le barriere di accesso alle informazioni e migliorando la qualità del lavoro legale».