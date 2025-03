L’Organismo Congressuale Forense (OCF), rappresentante istituzionale dell’Avvocatura italiana, accoglie con favore il nuovo disegno di legge contro la violenza sulle donne, che introduce il reato autonomo di femminicidio e rafforza le misure di protezione per le vittime.

«Questa riforma – dichiara Laura Massaro, responsabile del dipartimento Pari Opportunità dell'OCF – segna un avanzamento importante nella lotta alla violenza di genere, riconoscendo la peculiarità del femminicidio come fenomeno sociale e giuridico che merita un inquadramento specifico nel Codice penale. La tipizzazione di questo crimine garantisce una risposta più tempestiva ed efficace da parte della magistratura, ponendo la protezione delle vittime al centro del sistema giudiziario. Apprezziamo, inoltre, l’introduzione di nuove garanzie procedurali, come l’audizione obbligatoria da parte del Pubblico Ministero su richiesta della vittima, e il rafforzamento delle misure cautelari, tra cui l’aumento della distanza minima nei divieti di avvicinamento. Tali strumenti contribuiscono a migliorare la sicurezza delle donne e a prevenire episodi di recidiva».

L’OCF sottolinea anche l’importanza della formazione obbligatoria per gli operatori del diritto e delle forze dell’ordine, elemento essenziale per una corretta applicazione delle nuove norme e per un approccio più consapevole alle dinamiche della violenza di genere.

«Tuttavia – specifica Massaro – il contrasto della violenza non può basarsi esclusivamente su misure repressive o interventi a posteriori; è necessario un cambiamento culturale profondo che metta al centro il rispetto reciproco e la consapevolezza del valore di ogni individuo. Questo cambiamento deve partire dall’educazione, coinvolgendo scuole, famiglie e istituzioni in un impegno congiunto per promuovere una cultura del rispetto. Investire in programmi educativi significa insegnare l’importanza della comunicazione non violenta e della gestione dei conflitti in modo costruttivo».

«Auspichiamo che il cammino verso un Testo Unico contro la violenza sulle donne possa proseguire con determinazione, riordinando e armonizzando la legislazione esistente per garantire una tutela sempre più efficace. L’Avvocatura italiana conferma il proprio impegno a collaborare con le istituzioni per rendere la giustizia uno strumento sempre più adeguato nella difesa dei diritti delle vittime e nella prevenzione della violenza di genere», conclude Massaro.